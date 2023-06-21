Постійні обстріли, від яких і сховатись ніде: мешканці Часового Яру ніби змирились із вибухами

Тут досі працюють комунальники, але на все місто один магазин.

Мешканці Часового Яру навіть гуманітарну допомогу не можуть отримати, щоби не потрапити під обстріл. Воду їм щодня привозять пожежною машиною. Світла та газу - немає вже понад пів року. У більшості людей зруйноване житло, працює один магазин на весь населений пункт, йдеться в ТСН.

Для команди рятувальників у Часовому Яру це містечко рідне. Тут працювали, поки їхню частину не розбили обстрілами - росіяни скинули на неї “Торнадо-С”. У розбитому місті залишається те, що нагадує про звичайне життя. “Комунальні служби навіть працюють, сміття вивозять. Ми возимо технічну воду, питну воду і гуманітарну допомогу”, - розповідають рятувальники.

Тут мало в кого вціліло власне житло, просто під час роботи знімальної групи ТСН росіяни показали чому - прильоти артилерії лунають зовсім поряд із місцем роздачі допомоги місцевим. Та здається, місцеві вже взагалі не реагують на звуки розривів, розповідають, що намагаються себе розрадити. “Сюда приїхали і тікаємо на дачу, а на дачі приїхали, не знаємо, куди повзти. Ми сподіваємось, що буде все добре, може, з сьогоднішньої хвилини буде все добре”, - кажуть люди.

Та всі вони не готові виїхати із небезпечної території.

Нагадаємо, що у Дніпрі медики фіксують збільшення кількості ампутації у бійців із передової, земля всіяна мінами.

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