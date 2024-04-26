"Треба зараз йти до ЗСУ": воїни з передової емоційно звернулися до цивільних

Важкі бої тривають в районі села Очеретине на Авдіївському напрямку. Окупанти там просуваються і стягують сили для чергового удару. А от на флангах ситуація стабілізувалась. Особливо після того, як Січеславські десантники знищили там понад 90 одиниць техніки, зокрема і російські танки Т-90.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Поблизу Авдіївки — найгарячіша точка фронту, туди і вирушила знімальна група ТСН. На обрії добре видно завод коксохім. А під землею українські воїни полюють на командира ворожої групи, яка висунулась на штурм.

Вид на Авдіївку

На екранах спостерігаємо розриви наших снарядів. Пункт управління ворога наші воїни виявили невипадково. Полонені здали — кажуть десантники. Тепер Січеславські крилаті піхотинці роблять усе, аби стерти укриття російського командира з лиця землі.

"Коли обезголовити — втрачається керування групами, які там перебувають. Втрачається звʼязок і, як показує практика, ворожі військовослужбовці відходять назад, у них починається паніка", — каже Сергій, командир підрозділу 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади.

Наш ударний дрон цілить в двійко окупантів, які намагаються підійти на підкріплення. Влучно. Аби ці дрони літали ще краще і їх не глушив ворожий РЕБ, Січеславські десантники потребують вашої підтримки. За цим QR-кодом можна задонатити на радіоелектронну боротьбу для наших воїнів.

А поки десантники спостерігають, як на поле виїжджає російський танк. Це — Т-90. Він впевнено суне на наші позиції і ще не знає, що українські "стугністи" його зараз вполюють. Кілька секунд — і ворожа броня починає палати.

Згодом у танку детонує боєкомплект і він стає однією з тих 90 бронемашин, які Січеславські десантники спалили за час активного наступу окупантів. Вони кажуть, що це був один із найбезглуздіших штурмів окупантів.

Це був панцерник 6-го російського танкового полку. Залишки ворожої піхоти лягли у лісосмугах. Без надії на підкріплення окупанти вчиняли самогубства. Бо назад нема вороття — розстрілюють свої ж.

"У них завдання — вперед. Назад — нема", — каже Гера, військовослужбовець 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади.

Також на фронті працює українська артилерія, зокрема "Град". Десантники кажуть — нещодавно снаряди підвезли.

Тут на фронті тільки й розмов про рішення США надати ще більше зброї для нашої армії. На неї неабияк чекають А ще — на людей, бо без них лінію фронту втримати буде важко, кажуть командири.

"Треба нації обʼєднатися, я вважаю. Щоб наші люди мобілізувалися і звернули увагу на те, що противника треба знищувати. І щоб знищувати, треба йти до ЗСУ", — каже Ілля, військовослужбовець 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади.

Поки ж захисники надзусиллями тримають фронт.

Військові ЗСУ

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Нагадаємо, один російський блогер стверджував, що російські війська "майже повністю" захопили Очеретине і що українські війська лише утримують позиції на цегельному заводі в західному Очеретиному. Проте аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження російського контролю над усім Очеретиним.

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