"Треба зараз йти до ЗСУ": воїни з передової емоційно звернулися до цивільних

Воїни ЗСУ розповіли про наступ окупантів на Авдіївському напрямку.
Важкі бої тривають в районі села Очеретине на Авдіївському напрямку. Окупанти там просуваються і стягують сили для чергового удару. А от на флангах ситуація стабілізувалась. Особливо після того, як Січеславські десантники знищили там понад 90 одиниць техніки, зокрема і російські танки Т-90.
Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.
Поблизу Авдіївки — найгарячіша точка фронту, туди і вирушила знімальна група ТСН. На обрії добре видно завод коксохім. А під землею українські воїни полюють на командира ворожої групи, яка висунулась на штурм.
На екранах спостерігаємо розриви наших снарядів. Пункт управління ворога наші воїни виявили невипадково. Полонені здали — кажуть десантники. Тепер Січеславські крилаті піхотинці роблять усе, аби стерти укриття російського командира з лиця землі.
"Коли обезголовити — втрачається керування групами, які там перебувають. Втрачається звʼязок і, як показує практика, ворожі військовослужбовці відходять назад, у них починається паніка", — каже Сергій, командир підрозділу 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади.
Наш ударний дрон цілить в двійко окупантів, які намагаються підійти на підкріплення. Влучно. Аби ці дрони літали ще краще і їх не глушив ворожий РЕБ, Січеславські десантники потребують вашої підтримки. За цим QR-кодом можна задонатити на радіоелектронну боротьбу для наших воїнів.
А поки десантники спостерігають, як на поле виїжджає російський танк. Це — Т-90. Він впевнено суне на наші позиції і ще не знає, що українські "стугністи" його зараз вполюють. Кілька секунд — і ворожа броня починає палати.
Згодом у танку детонує боєкомплект і він стає однією з тих 90 бронемашин, які Січеславські десантники спалили за час активного наступу окупантів. Вони кажуть, що це був один із найбезглуздіших штурмів окупантів.
Це був панцерник 6-го російського танкового полку. Залишки ворожої піхоти лягли у лісосмугах. Без надії на підкріплення окупанти вчиняли самогубства. Бо назад нема вороття — розстрілюють свої ж.
"У них завдання — вперед. Назад — нема", — каже Гера, військовослужбовець 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади.
Також на фронті працює українська артилерія, зокрема "Град". Десантники кажуть — нещодавно снаряди підвезли.
Тут на фронті тільки й розмов про рішення США надати ще більше зброї для нашої армії. На неї неабияк чекають А ще — на людей, бо без них лінію фронту втримати буде важко, кажуть командири.
"Треба нації обʼєднатися, я вважаю. Щоб наші люди мобілізувалися і звернули увагу на те, що противника треба знищувати. І щоб знищувати, треба йти до ЗСУ", — каже Ілля, військовослужбовець 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади.
Поки ж захисники надзусиллями тримають фронт.
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Нагадаємо, один російський блогер стверджував, що російські війська "майже повністю" захопили Очеретине і що українські війська лише утримують позиції на цегельному заводі в західному Очеретиному. Проте аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження російського контролю над усім Очеретиним.
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