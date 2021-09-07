"Постійно шукають привід, як із цього зіскочити": Кулеба розповів, як у РФ уникають зустрічі Зеленського з Путіним

Кулеба наголосив, що Крим "це не та тема, щодо якої можливі компроміси".
Український незаконно анексований Росією Крим неодмінно буде темою перемовин президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна, попри відсутність наміри глави Кремля обговорювати це питання.
Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1".
"Тема Криму буде у порядку денному за будь-яких обставин. Питання в тому, як це буде публічно висвітлюватися. Але, насправді, зустріч з Путіним - це те, до чого ми готові, а вони постійно шукають привід, як із цього зіскочити. Ось у чому фундаментальна різниця між нами. Сьогодні вони кажуть про Крим, завтра вигадають ще якийсь аргумент. Але ми закликаємо РФ все ж таки погодитися на цю зустріч і провести відверту розмову про те, яким чином ми будемо припиняти російську агресію проти нашої держави та деокуповувати наші території", - висловився Кулеба.
Очільник МЗС зауважив, що наразі є зміни у позиції російської сторони, яка спершу заявляла про відсутність тем для перемовин, а тепер починає "торгуватися". Водночас Кулеба запевнив, що Україна ніколи не забуде Крим і "це не та тема, щодо якої можливі компроміси".
"Гарна новина - вони вже торгуються. Бо спочатку вони говорили, що не зрозуміло, про що говорити. Категорично не збігаються порядки денні і бачення цієї зустрічі. Тепер вже вони про її порядок денний. Але самітом “Кримської платформи”, а це ініціатива, якої в Україні 7 років не було, ми показали, що ми про Крим ніколи не забудемо. І Крим це не та тема, щодо якої можливі компроміси", - підсумував він.
Як повідомлялося, питання про звільнення кримських політв’язнів гальмує Росія. Для зрушення цієї ситуації, президент України Володимир Зеленський вважає, що необхідний прямий діалог із президентом РФ Володимиром Путіним.