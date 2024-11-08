Постпред України в ООН розповів про загибель племінника на фронті: "В той день я мусив слухати Небензю"

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розповів, що в день, коли росіяни на фронті вбили його племінника, він був змушений слухати маячню російського постпреда Василя Небензі.

Про це він розповів ТСН.

Сергій Кислиця вважає, що Україна має бути присутньою на всіх засіданнях ООН. Він зазначив, що його колеги часто говорять, що у них немає сил терпіти російську маячню.

"Був такий літом 2022-го момент один, коли я мав сидіти в залі Радбезу і слухати Небензю після того, як убили мого племінника, сина моєї сестри, на фронті біля Сіверськодонецька. Але я не один, який має це все терпіти. Особливо шкода постійних членів. Тому що вони, на відміну від мене і на відміну від обраних членів, мають сидіти там зранку до ночі", – сказав Кислиця.

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