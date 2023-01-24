Постраждала через катастрофу в Броварах 6-річна дівчинка мріє про школу і пояс з карате: дитину рятуватимуть у Відні

Найтяжчих потерпілих під час авіатрощі у Броварах на подальше лікування доправляють до Австрії, йдеться про 6 поранених. Зокрема, трьох дітей спочатку перевезли з Київського опікового центру до Львова, а коли їхній стан стабілізувався, повезли далі до Відня, йдеться в ТСН.

Усі ці діти - вихованці дитячого садка у Броварах, який минулого тижня під час падіння зачепив ДСНСівський гелікоптер із керівниками МВС на борту. Тоді 14 людей загинули, двадцять п’ятеро зазнали поранень.

Першою львівські медики зустріли 6-річну Алісу. Її мама теж з опіками, в день авіатрощі жінка повела доньку до садочка, батько залишився вдома із сином. “Через 10 хвилин з вікна, ми живем біля садочка, було видно і чутно, як летить гвинтокрил в бік садочка і там вже падає. Дружина згодом взяла трубку і сказала, що все горить, все обпалене, в шоковому такому стані була і сказала, що живі”, - розповідає чоловік.

Загалом до Львова зі столичного опікового центру привезли трьох дітей. Усі в тяжкому стані, з опіками по всьому тілу. Спочатку малечу везуть до оглядової, далі - реанімація. “Їхній стан важкий, але стабільний, і шиї, і верхніх кінцівок”, - кажуть медики.

Завдання львівських лікарів - стабілізувати стан дітей, аби транспортувати їх далі до Австрії - до найбільшого в Європі опікового центру. Там усе лікування обіцяють безкоштовне, за рахунок коштів Євросоюзу. Алісу з татом забрали останніми. Мама дівчинки, як і інші тяжкотравмовані у Броварах, вже у Відні, її евакуювали днем раніше. Дівчинка хвилюється, це буде її перша подорож літаком.

Навіть кілька годин подорожі для дівчинки - справжнє випробування, кажуть медики. Вона досі перебуває у стані опікового шоку. Втім, тримається, хоче якнайшвидше одужати, каже, вже восени має йти до школи, а ще - здобути помаранчевий пояс із карате.

Дітей із садочка в Броварах з острахом перевозять до Відня

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