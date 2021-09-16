Постраждалих від вибуху в Карпатах жінок готують до операцій, за життя однієї боряться кілька бригад

Постраждалих від вибуху в Карпатах жінок готують до операцій, за життя однієї боряться кілька бригад

У жінок численні вибухові травми різних ділянок тіла - це й опіки, і різано-колоті рани.

4 жінки постраждали від вибуху невідомого предмету у Карпатах. Вони зараз у відділенні екстреної медичної допомоги обласної лікарні.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Одна з них у важкому стані. Вона зараз в операційній. Кілька бригад лікарів борються за її життя.

Решта - у стані середньої важкості. Але досі їхній стан лікарі називають шоковим. І зараз роблять усе, аби вивести потерпілих із цього стану.

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У жінок чисельні вибухові травми різних ділянок тіла - це й опіки, і різано-колоті рани. «В одної пацієнтки є загроза життю. Але ми думаємо, що все буде добре. Інших - загрози життю немає», - кажуть у лікарні.

Про загиблих відомо - це чоловіки віком 29 та 36 років. Це була туристична група з Коломийського району, загалом 12 молодих людей, серед них був іноземець і 2 дітей, які не постраждали.

Туристи зупинилися на ночівлю на полонині Григорів, що на горі Кукол. Розклали намети та розпалили багаття - на місці, де інші туристи розводили раніше. 5 годин грілися спокійно, підкидали дрова. І раптом стався вибух.

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Відома попередня його причина, в поліції вже заявили, у багаття потрапив вибуховий снаряд. На місці події виявили характерну вибоїну та найголовніше - уламки металу з корозією. Припускають, що це снаряд однієї зі світових війн.

Цілу ніч потерпілих звозили з полонини до швидких. Рятувальники кажуть, добре, що потерпілі, поки до них добиралися лікарі, самотужки змогли перевязати рани. Місцеві, які дізналися про трагедію, встигли підвезти перев'язочний матеріал.

Крім того, багато допомагали рятувальникам своїм транспортом - всюдиходами, квадроциклами.

Ця полонина - популярний туристичний маршрут.

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