Постраждають банківська система та права українців: у Раді відреагували на новий законопроєкт про мобілізацію

Новою редакцією законопроєкту про мобілізацію, яка була подана Кабінетом міністрів 30 січня, держава в односторонньому порядку обмежує права українців.

Про це в коментарі ТСН.ua заявив Голова Верховної Ради 2019-2021, а нині народний депутат Дмитро Разумков.

За його словами, вже зрозуміло, що у законопроєкті №10449 чітко закладені антиконституційні норми, які серйозно вдарять по банківській і судовій системі України.

"У законопроєкті немає обмежень, отримали ви повістку в електронному вигляді чи фізично в руки. Ваші права можуть бути обмежені через суд, який в такому випадку вимушений ухвалювати рішення стопками, навіть не розбираючись у деталях кожної справи.

Як результат – вам заборонять користуватися автомобілем, будуть блокуватися карткові рахунки та електронні гроші. Це призведе до того, що найближчим часом українці масово підуть до банків, почнуть знімати готівку або виводити свої збереження у сіру, а це серйозний удар по економіці держави", – підкреслив нардеп.

Разумков також додав, що саме під електронні повістки ухвалювався законопроєкт №10062, який дозволяє використання інформації про громадян з різних баз даних, зокрема, навіть про здоров’я людини, що теж суперечить Конституції.

Враховуючи це, у парламенті очікується серйозна дискусія і протидія цьому проєкту.

"Наша команда вже готує альтернативний законопроєкт, будемо намагатися прибрати всі ці антиконституційні норми… Чи будуть голосувати за законопроєкт у монобільшості? Сказати поки важко, але минулого разу, наскільки мені відомо, ці норми вони відмовилися підтримувати", – пояснив нардеп.

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