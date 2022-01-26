Постсвяткова бентега: як поліпшити собі настрій та підвищити тонус, коли до весни далеко, а до депресії - рукою подати

Постсвяткова бентега: як поліпшити собі настрій та підвищити тонус, коли до весни далеко, а до депресії - рукою подати

За бентегою, каже психологиня, часто приховується щось інше, ніж сезонний зимовий смуток.

Злість на себе та інших, поганий настрій, все падає з рук - це може бути симптомами зимової бентеги. Виникає вона, зокрема, через брак сонця та вітамінів. І охоплює жінок та чоловіків - незалежно від віку. Психологи радять її не ігнорувати, бо дохандритись можна аж до депресії.

Про те, як поліпшити собі настрій - 25 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, психотерапевтка Тетяна Назаренко пояснює, якщо зимова хандра триватиме кілька тижнів поспіль, смута може перерости у депресію.

"Погіршується самооцінка, що веде до погіршення стосунків з оточуючими. На роботі починаються проблеми", - говорить фахівчиня.

Щоб опанувати стрес, радить виконувати спеціальні дихальні вправи.

Коли лише спокійного дихання не достатньо - Наталія Сугоняко пропонує братися за фарби. Вона - арттерапевтка. І впевнена: нудьгу - можна розігнати кольором. На полотно для картини може перетворитися навіть власне тіло.

За бентегою, каже психологиня, часто приховується щось інше, ніж сезонний зимовий смуток. І це "щось" подекуди родом з дитинства.

Щоб завдати хандрі чергового удару, можна вирушити у спортзал.

"Займаючись спортом, ми стимулюємо свої нервові клітини. Відповідно, у нас кисню стає більше в організмі, тож отримуємо більше дефоміну - це гормон щастя", - пояснює тренер із бойових мистецтв Альберто Кортес.

Фізично навантажувати себе - можна, каже, і вдома.

Що б ви не робили, без правильного харчування у двобої з хандрою точно програєте. На цьому наполягає дієтологиня Євгенія Розум.

Менше напівфабрикатів. Більше фруктів та ягід у меню. Без вітамінів та мікроелементів гарного настрою, каже дієтологиня, годі й чекати.

"Найбільша кількість сиротоніну виробляється саме кишківником, а не головним мозком. Тому, якщо ми гарно нагодуємо мікрофлору, це дасть нам гарний настрій і допоможе впоратись з хандрою", - запевняє фахівчиня.

Овочі - свіжі чи квашені - теж радить не оминати.

А ще - організм в осінньо-зимовий період, коли мало сонця, часто потребує вітаміну D. Тож до меню - треба додати молочні продукти, яйця. Та звісно ж - рибу.

Детальніше дивіться у сюжеті на відео:

Брак сонця та вітамінів: як побороти зимову бентегу і поліпшити настрій

Все, що вам потрібно знати про тривожність та розлад настрою - в нашому матеріалі.

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