Посувається на кінець весни: чому РФ постійно відкладає новий наступ

На думку Жданова, Росія виявилася неспроможною швидко і ефективно відмобілізувати і побудувати ударне угруповання.

Місяць тому і Україна, і західні розвідки говорили про ймовірний наступ РФ в кінці січня-лютому. Зараз вже обговорюють час наступу як кінець весни.

Чому новий наступ Кремль постійно відкладає, розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, терміни наступу "сповзають" до травня, тому що Росія виявилася неспроможною швидко і ефективно відмобілізувати і побудувати якесь ударне угруповання.

"Вони постійно стикаються з труднощами. Мобілізаційна система Росії може пропускати через себе десь 120-140 тис. людей, не більше. Майже чотири місяці вони збирали 300 тисяч. Від 5 січня вони знову почали розносити повістки. Фактично триває мобілізація другої хвилі, про яку вони навіть бояться офіційно оголосити. Але військкомати гребуть народ і вони збираються набрати 500 тис. Але це ще пів справи", – зазначив Жданов.

Експерт звернув увагу на іншу важливу проблему в російській армії – забезпечення технікою.

"Так, особовий склад вони набрали. А ось зняти зі зберігання оті десятки тисяч танків, бронемашин виявилося величезною проблемою. Ця техніка зберігалася неналежним чином. Для того, щоб їх поставити у стрій, треба ремонтувати на підприємствах, а не в польових умовах.

Тому терміни постійно зсуваються. І навіть зараз, коли за тиждень розпочнеться останній місяць зими, ми не говоримо про формування ударного угруповання з боку військ РФ. Наразі Росія насичує свої війська вздовж кордону особовим складом", – пояснив він.

За інформацією Жданова, в середньому росіяни привозять на територію України 2-2,5 тис. своїх військових щодня. Кількість російського війська на території України вже сягає понад 300 тисяч, включаючи Крим. Але ударного угруповання немає, запевнив експерт.

Новий наступ РФ: що відомо

Нагадаємо, у грудні 2022-го головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Генерал заявляв, що цей наступ "може відбутися в лютому, в найкращому разі в березні, у гіршому — наприкінці січня". За його даними, окупанти або знову нападуть на Київ з півночі, або наступатимуть на Донбасі чи на півдні.

Куди росіяни кинуть всі свої сили, і коли відбудеться цей наступ – думки експертів розділилися.

На думку військового експерта Олега Жданова, найбільш вірогідно, що росіяни продовжать кидати всі сили для захоплення Донецької області.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що 2023 року росіяни розглядають для наступу три сценарії – "або Харківська область, або Київська область, або навіть західні області".

Військовий експерт Михайло Самусь не виключає, що росіяни повторно нападуть саме 24 лютого – у річницю вторгнення.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначає, що в межах нового наступу ворог може активізуватися на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі, проте для Києва загрози на найближчі пів року немає.

Військовий аналітик Олексій Гетьман припустив, що наразі ні РФ, ані Україна не мають сил для того, щоб зробити повномасштабний наступ.