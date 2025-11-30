Посилення мобілізації в Україні: у Раді відповіли, кого призивають у першу чергу

Мобілізація в Україні / © ТСН

Ситуація з мобілізацією в Україні покращилася, принаймі станом на жовтень поточного року, тому про її посилення не йдеться.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олексій Гетьман, спираючись на відому йому статистику.

«Називати цифри я не маю права, але план виконаний. На декілька відсотків навіть перевиконаний. Критичної ситуації немає, але, звісно, людей треба більше», — каже експерт.

До цього він додає, що цілорічний призов строковиків у Росії може свідчити про те, що цими парубками окупанти намагатимуться замінити контратників, які перебувають у тилу.

«А контрактники поїдуть на лінію фронту. Це перше. А друге: переконати строковика підписати контракт набагато простіше, ніж людину з вулиці. Та кількість людей, яка зараз є у росіян на лінії фронту, не дає досягнути бажаних успіхів. Тому РФ шукатиме різні шляхи. Які знайдуть — побачимо», — каже аналітик.

