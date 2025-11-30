ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
691
Час на прочитання
1 хв

Посилення мобілізації в Україні: у Раді відповіли, кого призивають у першу чергу

Кого призивають у першу чергу та чи планується посилення мобілізації в Україні.

Автори публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

Ситуація з мобілізацією в Україні покращилася, принаймі станом на жовтень поточного року, тому про її посилення не йдеться.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олексій Гетьман, спираючись на відому йому статистику.

«Називати цифри я не маю права, але план виконаний. На декілька відсотків навіть перевиконаний. Критичної ситуації немає, але, звісно, людей треба більше», — каже експерт.

До цього він додає, що цілорічний призов строковиків у Росії може свідчити про те, що цими парубками окупанти намагатимуться замінити контратників, які перебувають у тилу.

«А контрактники поїдуть на лінію фронту. Це перше. А друге: переконати строковика підписати контракт набагато простіше, ніж людину з вулиці. Та кількість людей, яка зараз є у росіян на лінії фронту, не дає досягнути бажаних успіхів. Тому РФ шукатиме різні шляхи. Які знайдуть — побачимо», — каже аналітик.

Раніше ми розповідали, хто скоро втратить відстрочку і бронювання від мобілізації в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
691
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie