Потай від батьків пішов на фронт: у Вінниці попрощались із 18-річним захисником України

У Вінниці попрощалися з 18-річним героєм Дмитром Яременком. Хлопець загинув на фронті від мінометного обстрілу. Студент-другокурсник кафедри журналістики потай від батьків пішов воювати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

"Молодий, юний, найкращий, сильний, патріотичний, який виявив бажання служити у полку "Азов", тому що це була його мрія, бо він з Маріуполя", - каже ректорка Вінницького педагогічного університету Наталія Лазаренко.

Прощання з Дмитром Яременком

Дмитро кілька місяців жив в окупованому Маріуполі, зрештою родина змогла виїхати до Вінниці. Там хлопець вступив на журналістику до тамтешнього університету. Рік вчився на стаціонарі, і увесь час марив рідним містом, кажуть друзі.

Ще одна його мрія – полк "Азов". Дмитро навіть на пари ходив із шевроном ЗСУ та українським прапором на плечі.

Дмитро Яременко

"Він був справжнім патріотом. Це його основна риса була, він з дитинства завжди про це казав, він це доводив", - каже однокласник Дмитра Владислав.

В університеті хлопець почав цікавитись документалістикою, аби зняти фільм про рідне місто.

"Це був би прекрасний режисер, документаліст. Його вабили роботи Іллєнка і він хотів після журналістський студій у нас, вступити далі в Карпенка-Карого, це була його мрія", - каже доцентка педагогічного університету Ірина Зелененька.

На другому курсі навчання Дмитро потайки від батьків перевівся на індивідуальне навчання і пішов добровольцем на фронт. Навіть в окопі продовжував вчитись.

Його тато теж військовий, їхні позиції були поряд, але, те, що син теж воює, батько дізнався вже після кількох ротацій.

"Не можна благословити на війну, я не міг. Просто сказав, синочок, бережи себе, бо наше життя це заради тебе. Я взагалі казав, що я пішов в армію, щоб ви не йшли", - каже батько хлопця Валерій Яременко.

Валерій Яременко

Юнак воював у складі полку "Азов", про який так мріяв. 18-річного Дмитра поховали на Алеї слави, він так і не встиг побачити вільний Маріуполь і зняти фільм про нього.

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