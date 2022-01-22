Потерпілі були нашпиговані кулямиі: у вінницькому нічному клубі конфлікт двох компаній завершився стріляниною

Потерпілі були нашпиговані кулямиі: у вінницькому нічному клубі конфлікт двох компаній завершився стріляниною

Було поранено двох осіб.

У вінницькому нічному клубі конфлікт двох компаній переріс у бійку, а потім пролунали постріли. Щоб затримати стрільця, поліції довелося проводити спецоперацію, бо молодик із пістолетом зачинився у вбиральні.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, внаслідок стрілянини було поранено двох осіб, яких доправили до лікарні. Кулі кажуть лікарі, були гумовими - з травматичного пістолету і їх відразу витягнули. Щоправда потерпілі були ними буквально нашпиговані.

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Стрілянина сталась в ресторані просто у центрі міста. Дві компанії щось не поділили між собою і стосунки почали з’ясовувати за допомогою зброї.

Нині біля закладу чергують поліційські. Всередині ресторану відвідувачів немає, лише персонал.

За інформацією ТСН, двоє поранених в результаті стрілянини - працівникі СБУ. Вони компанією відпочивали у нічному клубі. Конфлікт ніби-то стався із відомим у місті волонтером, саме і він і стріляв з травматичного пістолета.

Конфлікт у нічному клубі переріс у бійку і стрілянину | Новини Вінниці

Стрільця затримали, він у поліції. Травматична зброя була зареєстрована, кажуть копи. Вони вважають, що то була не самооборона, а хуліганство.

В СБУ причетність своїх працівників до стрілянини не коментують. Вже завтра кажуть лікарі, постраждалих випишуть. Натомість власник ресторану у соцмережі написав, що посилить безпеку і змінить охорону, адже бійки в цьому нічному клубі трапляються не вперше.

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