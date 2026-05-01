Ексклюзив ТСН
2040
1 хв

Потяг Київ—Ужгород із сотнями пасажирів злетів з рейок після зіткнення: нові деталі смертельної аварії

На Львівщині потяг, у вагона якого було близько 400 пасажирів, протаранив вантажівку.

Олена Капнік
Потяг УЗ. / © УНІАН

Сьогодні, 1 травня, близько 06:00 на залізничному переїзді в селі Гірне Стрийського району Львівської області сталася смертельна аварія. У потязі сполученням Київ-Ужгород перебували близько 400 пасажирів.

Про це ТСН.ua розповіли у поліції Львівщини.

«Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення вантажівки КрАЗ, якою керував 64-річний житель Дрогобича, та потяга сполученням Київ-Ужгород. Після цього потяг зійшов з рейок», — поінформували правоохоронці.

Внаслідок ДТП машиніст потяга загинув на місці події. 50-річний помічник машиніста та водій вантажівки отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Водночас з пасажирів за медичною допомогою ніхто не звертався.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельного зіткнення на залізниці та вирішують питання правової кваліфікації події.

Аварія потяга Київ-Ужгород — деталі

Відомо, що пасажирський потяг зіткнувся з автокраном під час перетину залізничного переїзду. За даними «УЗ», водій автокрана проігнорував сигнал і виїхав на залізничний переїзд. Внаслідок удару локомотив зійшов з рейок.

Спочатку у Мережі з’явилася інформація про двох жертв. Втім, уточнено, що загинув лише машиніст потяга, а його помічник отримав важкі травми. Потерпілого, а також водія автокрана шпиталізували до лікарні. Пасажири не постраждали.

