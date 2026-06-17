Потік трудових мігрантів лише зростатиме: демограф зробив несподіваний прогноз

Олександр Гладун

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В Україні на законодавчому рівні готується масштабна та багато в чому безпрецедентна реформа, яка спроможна кардинально змінити ситуацію на ринку праці. Наразі у вищих ешелонах влади активно розглядається профільний проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України про працевлаштування іноземців та осіб без громадянства».

Про це у коментарі ТСН.ua сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун переконаний: залучення іноземної робочої сили стає офіційним та усвідомленим вектором розвитку держави. Аналізуючи поточні процеси у Верховній Раді, науковець впевнено прогнозує, що у середньостроковій перспективі потік трудових мігрантів до України буде лише збільшуватися.

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Головним рушієм цього процесу стане новий законопроєкт, який вносить капітальні корективи до засадничих законів України — «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про зайнятість населення».

«Це цілком можливо і є продуманою державною політикою. Про майбутнє збільшення кількості іноземних працівників чітко свідчить те, що зараз відбувається на нашому законодавчому рівні. Ключовим моментом реформи є пункт під назвою „Вільний доступ до ринку праці в Україні мають“. Далі у тексті йде чіткий перелік тих, хто більше не потребуватиме складних бюрократичних погоджень для працевлаштування. Серед них — іноземці та особи без громадянства, які вже постійно проживають в Україні. Але ба більше — це право автоматично надається усім громадянам Європейського Союзу. Тобто жителі всіх європейських країн, які входять до ЄС, отримають офіційне право вільно приїхати до нас і тут працювати», - сказав Гладун.

Фактично, зазначає демограф, цей крок юридично відкриває український ринок праці для колосальної кількості європейських фахівців. Ключовим питанням тепер залишається лише те, наскільки сам український ринок та рівень оплати праці після війни зможуть стати реальними та фінансово привабливими для європейців.

Більше читайте у матеріалі: Лагідна денаціоналізація: чи загрожує Україні тихе захоплення мігрантами — демограф шокував прогнозом

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