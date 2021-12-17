Потім таке лайно як Соловйов дякує за руйнування України зсередини - в "Праві на владу" обговорили роль Гордона в політиці

Потім таке лайно як Соловйов дякує за руйнування України зсередини - в "Праві на владу" обговорили роль Гордона в політиці

Під час ефіру ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", в якому обговорили підсумки 2021-го, виникла жвава дискусія між учасниками програми.

Ведуча Наталія Мосейчук спробувала перевести розмову з емоційної в продуктивну частину.

"Так виглядає загальнонаціональний стіл в українців", - сказала Наталія Мосейчук про дискусію в студії "Права на владу".

Потім було продемонстроване відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим, який похвалив в одній зі своїх передач журналіста Дмитра Гордона.

"А потім всякий непотріб і всяке лайно типу Соловйова говорить ось що…", - сказала Наталія Мосейчук перед демонстрацією відео.

Далі на екрані з'явився запис промови російського пропагандиста:

"Молодці, дякую Богдану (Андрій Богдан, ексглава ОП України - ред.), дякую Гордону (ведучий і журналіст Дмитро Гордон - ред.), дякую Шустеру (Савік Шустер, ведучий - ред.), дякую доктору Комаровському. Ви зруйнуєте Україну швидко, ефективно та надійно. Молодці... А те, що робить Гордон, - дуже важливо. Те, як він хоронить Україну... Навіщо нападати на Україну російським військам, якщо є бійці невидимого фронту такі як Гордон, які руйнують її просто нах... Вони знищують Україну".

Потім таке лайно як Соловйов дякує за руйнування України зсередини - в "Право на владу" обговорили роль Гордона в політиці

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