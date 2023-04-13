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Потоп на Київщині: вода заливає вулиці та будинки, чи будуть евакуювати людей (фото, відео)

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Потоп на Київщині: вода заливає вулиці та будинки, чи будуть евакуювати людей (фото, відео)

Фото: Андрій Нєбитов

Рятувальники кажуть, що вода швидко спадає.

На Київщині вирує стихія, через паводок та прорив дамби місцевого ставка водою затопили кілька вулиць в Іванкові.

Місцеві мешканці повідомляють, що вулиці селища перетворилися на річки. Вода заливає подвір’я приватних будинків. Місцевим допомагають правоохоронці.

"У селищі Іванків внаслідок тривалих дощових опадів розмило дамбу місцевого ставка, вода впала у річку, яка проходить неподалік жилих вулиць. Водою розмило та підтопило дві вулиці", - повідомивочільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У ДСНС Київської області ТСН.ua розповіли подробиці та повідомили, чи будуть евакуювати людей.

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"Так, деякі подвір’я у Іванкові підтопило. Але необхідності евакуйовувати мешканців немає. Вода дуже швидко сходить. За останню годину рівень води зменшився на 40 сантиметрів, тому все в плановому порядку. Був прорив дамби, але загрози людям немає. Наші підрозділи не залучаються, бо немає необхідності в цьому", - розповіла сайту ТСН.ua Вікторія Рубан, речник ДСНС у Київській області.

Нагадаємо, мешканців Києва попереджають про затоплення: Дніпро може вийти з берегів. 

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Дата публікації
Перегляди
2102
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