Витратили вже 100 мільйонів: що найчастіше купують українці за “ковідну" тисячу

Витратили вже 100 мільйонів: що найчастіше купують українці за “ковідну" тисячу

Станом на 20 грудня заявки на виплати уже подали понад 3,5 мільйона українців.

Тисячу гривень повністю вакцинованим українцям почали видавати ще минулого тижня. І вже через кілька днів за програмою "єПідтримка" вони потратили 100 мільйонів.

Витратити ці кошти можна було на придбання книг, відвідування кінотеатрів, театрів, музеїв і концертних залів або ж на поїздки Україною. В уряді стверджують, що ефект від цієї допомоги відразу відчули ті сфери, які потерпали під час пандемії коронавірусу. Комусь покупці ледь не поклали сайти, а в раніше доволі безлюдних закладах з’явилися черги.

Про те, на що найчастіше витрачають українці “ковідну" тисячу, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Найпопулярнішими покупками стали книжки. У книгарнях визнають: щойно почалися перші виплати – від клієнтів нема відбою. Кількість візитів на сайти з продажу книжок зросла утричі. У магазинах багатьох покупців просто на касах навчають, як розраховуватися “ковідною" тисячею.

Підтримку галузі у такий спосіб книготорговці хвалять, зауваживши, що від неї виграють не лише крамниці — стимулюється увесь ланцюжок виробництва. “Мережа отримує гроші. Збільшується товарообіг. Далі ці гроші отримує видавництво, автори, друкарні”, - пояснюють у книгарні.

Задоволена також і киянка Юлія, яка отримала свою тисячу за вакцинацію ще минулого тижня і придбала за неї три нових книжки. “Це дуже хороша ініціатива. Бо я, наприклад, люблю книжки і так їх купую. А для декого – це можливість придбати і почати читати”, - каже киянка.

Другий за популярністю сервіс - кінотеатри. Тут кажуть, що коли міста потрапили до червоної зони, то мережі, які займаються кінопрокатом, втратили понад половину глядачів. Нині вони знову повертаються в зали.

На залізничні квитки також ажіотаж. В "Укрзалізниці" кажуть, що їх купують переважно онлайн. Найбільш популярні – квитки до місць зимового відпочинку. За деякими напрямками навіть доведеться додавати вагони. Скажімо, на станції Татарів, яка є найближчою до гірськолижного курорту “Буковель”, порівняно з минулим місяцем кількість проданих квитків зросла на 263% .

За інформацією Мінцифри, станом на 20 грудня заявки на “ковідну" тисячу уже подали понад 3,5 мільйона українців.

Формально, виплачувати гроші держава почне упродовж наступних десяти днів. Втім, більшість банків уже почала видавати кошти клієнтам наперед. В уряді обіцяють, що перебоїв із нарахуваннями та наявністю коштів на виплати не буде.

“Очевидно, що за 4 місяці та сума, яка була акумульована в бюджеті – 8 млрд грн - може бути вичерпана. Швидше за все, після цього буде створено новий фонд”, - повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ті ж, хто ще не устиг вакцинуватися, матимуть достатньо часу, аби це зробити. Зареєструватися та отримати тисячу можна буде упродовж року. Поки ця програма працює лише в електронній формі. Втім після нового року – стартує друга частина програми.

У Мінекономіки запевняють, що ті вакциновані українці, які не мають можливості скористатися комп’ютером чи смартфоном, також отримають кошти, але в інший спосіб.

До речі, чимало українців після старту виплат почали шукати в Інтернеті способи, як перевести отримані кошти в готівку. В уряді обіцяють, що найхитріших вигадників чекатиме спілкування із правоохоронцями і радять використовувати гроші за вакцинацію лише за призначенням.

Тисяча від Зеленського: на що українці витрачають гроші з виплат

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