Потрібні не лише F-16: пілоти ЗСУ розповіли, як воюють на старих вертольотах і чому це складно

На Бахмутському напрямку окупанти почали штурмувати українські позиції. Щоб зупинити ворога, Збройні сили України почали активно задіювати армійську авіацію.

Воєнкор ТСН Андрій Цаплієнко на власні очі побачив, як відбуваються бойові вильоти ударних гелікоптерів у район Бахмута.

На українські вертольоти "полюють" російські винищувачі

"Підтримка з повітря часто буває ключовим, навіть переламним моментом для сухопутних військ", - каже пілот Мі-24 Микола.

На Бахмутському напрямку окупанти масовано атакують позиції наших захисників дронами. Після інформації про розташування російських операторів БпЛА та їхнього польового складу це стало ціллю ЗСУ.

Попри російську перевагу в небі, попри шалену кількість засобів радіоелектронної боротьби, українські гвинтокрилі машини іноді роблять неможливе. За вогневу міць Мі-24 наша піхота називає летючими танками.

Українські Мі-24 працюють у парі, на українську авіацію постійно полюють окупанти.

"Винищувачі. Вони постійно перебувають у зонах очікування. Весь політ у нас іде гра в "кішки-мишки". Вони нас намагаються виявити, відслідкувати, уразити", - каже Микола, старший пілот вертолітної ланки 18 ОБТА.

Відігнати ворожі винищувачі можна лише іншими літаками з ракетами більшої дальності. Але F-16 поки що у нас немає.

Вертоліт ЗСУ

Українські пілоти мріють про нові гелікоптери

Згодом, щоб знищити ворожий склад боєприпасів і пілотів БпЛА, вилітає пара українських Мі-8. У небі їхні ракети сходять з підвіски. І вертоліт, розсипаючи феєрверк теплових пасток, робить протиракетний маневр. Якщо гелікоптер побачать, по ньому працюватиме все, що є у ворога. Цього разу пілоти завдання виконали.

Українським військовим бракує вертольотів і всі вони мають дуже поважний вік. Деякі гелікоптери навіть старші за своїх пілотів. До пакетів західної допомоги наразі входять такі ж самі старі радянські машини, яких позбуваються країни НАТО. Для того, щоб мати хоч якусь перевагу над ворогом, потрібні принципово нові вертольоти і, головне, ефективна зброя до них.

Вертоліт ЗСУ

"Альтернативою можуть бути Apache, Viper. До них ще потрібна буде зброя. Гелікоптер просто перевозить зброю", - каже Олег, пілот Мі-24.

Apache може змінити правила гри в Україні. Найвідоміша його версія має радіолокаційну станцією керування вогнем і може одночасно атакувати до 16 цілей. Ба більше, Longbow може передавати дані іншим гелікоптерам у ланці і наводити їхні ракети.

Вертоліт ЗСУ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 18 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, якої зброї потребують на фронті.

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