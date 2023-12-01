Потрібні практика і досвід: оператор БПЛА розповів, як знищив понад 100 окупантів

Для бомбардування з коптерів використовується саморобний боєприпас, який містить 150 грам пластиду.

Оператор БПЛА, боєць 92-ї ОШБР Роман Ендік зазначив, що для влучного бомбардування ворожих позицій з коптера потрібно враховувати багато нюансів. Завдяки практиці та досвіду йому вдалося знищити вже понад 100 окупантів.

Про це боєць розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

За його словами, окремих підрахунків влучних ударів він не веде, але кількість знищених ворогів уже перевалила за сотню.

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“Це така річ... це не артилерія, де є всі можливі поправки з усіма можливими цифрами та формулами. Тут потрібен наліт, практика, досвід, розуміти погодні умови, враховувати РЕБи, де і як вони працюють, навіть балістику снаряда, що летить... Поправку навіть на хвостовик треба робити – з кожним хвостовиком летить по-різному”, - пояснював тонкощі своє роботи оператор БПЛА.

Роман Ендік зазначив, що для бомбардування з коптерів використовується саморобний боєприпас, який містить 150 грам пластиду.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Як на протезі "мінуснути" 100 окупантів?! Ексклюзивне інтерв'ю з унікальним пілотом коптерів"

Нагадаємо, раніше український снайпер на позивний "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" оцінив навчання українських військових за кордоном. Він зазначає, що дуже часто треба перенавчати воїнів, оскільки НАТО має погане уявлення про війну в Україні.

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