“Потрібно було посіяти їм страх, більший нашого”: військовий розповів про звірства росіян в Бучі

Володимир Коротя на позивний “Повстанець” на початку повномасштабного вторгнення Росії очолив оборону Ірпеня, на початку березня військові зайшли в Бучу та Ворзель.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA він розповів, що росіяни не могли впоратися з ними у прямому зіткненні і воювали із цивільними, щоб змусити зупинити український спротив.

“Вони не могли справитись із нами у прямому зіткненні абсолютно ніяк. Три рази вони лізли і четвертий готувалися. Коли ми 1-2 квітня заходили в Бучу, вулиці були розчищені. Тобто вони самі вночі витягали свої згарки, шкварки, розтягували, відтягували для того, щоб собі прочищати прохід заново”, — каже Володимир Коротя.

За словами військового, його завданням, як командира, було посіяти у ворога страх більший, ніж у наших бійців.

“Чим ми могли цього добитися? Ви не забувайте, що є Женевські конвенції. Ми повинні були як демократичне суспільство показувати картинку світу, що ми діємо за законами війни. Ті полонені, яких ми брали, їх ніхто не бив. Ми їх передавали на ГУР чи СБУ. Ми могли посіяти в них більший страх тільки бойовою роботою. Показати їм, що вихід на наші позиції — це для них стовідсоткова смерть. А якщо вони спробують здатися, перейти на інший бік, повернутися в Росію — шанс вижити”, — розповів Володимир Коротя.

Аліна Туришин і Володимир Коротя / Фото: ТСН.ua

Він каже, що російські окупанти воювали з цивільними для того, щоб змусити їх зменшити наш спротив і зупинити його.

“Вони таким чином працювали психологічно проти нас, це було дуже складно. Але ми розуміли це і чинили спротив цим страхам у своїй голові для того, щоб продовжувати боротьбу. Вони воювали з цивільними, щоб змусити нас скласти зброю. Потім це мало такий вигляд: вони не могли справитись з нами, брали розгортали танк і він просто бив у дев’ятиповерхівку, яка стоїть навпроти наших позицій. Вони стріляють на по нашим позиціям, а по місту Буча. Відстрілюють вони БК в будинок, доповідають своєму командиру, що так чинили спротив, все БК витратили, не змогли з ними справитися. А вони їм кажуть, щоб вертались на базу, перезаряджались”, — розповів військовий.

Тоді вулиці були всіяні тілами цивільних мешканців, каже Володимир Коротя.

“Постріляли цих всіх дідусів на велосипедах, черги в магазинах розстрілювали… Дуже багато було цивільних. Жінки, діти, чоловіки. Я десь дев’ять бачив в одному місці. Це, звісно, складно. Це було шокуюче”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Вперше ексклюзивні подробиці звільнення Київщини! ПОВНЕ ОТОЧЕННЯ ТА ТРУПИ ЦИВІЛЬНИХ!

Читайте також: