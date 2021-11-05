Потрібно говорити правду: Кулеба розповів, чи "зламався" трикутник Україна — Німеччина — Франція

Очільник МЗС визнав, що позиція Німеччини та Франції конкретно у ситуації з використанням Bayraktar на Донбасі Україну не влаштовує.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив заяви Німеччини та Франції, які висловили "занепокоєння" застосуванням Україною Bayraktar на Донбасі.

Про це міністр розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Кулеба запевнив, що трикутник "Україна — Німеччина — Франція" не зламався. За його словами, Париж з Берліном повністю підтримують Київ у принципових для України питань.

"Нічого не поламалося, "трикутник" працює. Навіть з того, що ви озвучили, з дипломатичної мови якщо перекласти на людську, чітко наголошується, що це була (застосування Bayraktar — Ред.) дія України у відповідь на порушення. Але безумовно, Франція і Німеччина обтяжені статусом посередника у Нормандському форматі, тому завжди у публічній сфері прагнуть збалансованої позиції", — сказав він.

Очільник МЗС визнав, що позиція Німеччини та Франції конкретно у цій ситуації з використанням Bayraktar Україну не влаштовує.

"Нас конкретно у цій ситуації їхня позиція не задовольняє. І ви знаєте добре мою позицію, мій підхід до цього: навіть з найближчим партнером потрібно казати правду, якщо вони публічно кажуть... Ми сказали їм публічно, що ми не погоджуємося з такими оцінками. Ми передали це дипломатичними каналами. Але запевняю, що зараз, коли ми працюємо і намагаємося втягнути Росію у дипломатичний процес на рівні міністрів закордонних справ, є повне розуміння і підтримка Франції і Німеччини з принципових для України питань", — підсумував Кулеба.

"Трикутник працює" - Дмитро Кулеба розповів про підтримку України Францією та Німеччиною

Нагадаємо, що 26 жовтня у зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

Німеччина та Франція висловили "занепокоєння" застосуванням Україною Bayraktar на Донбасі. Заява США була дещо зваженішою на користь Києва. Вашингтон зазначив, що "російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання