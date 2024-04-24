“Потрібно замінити всіх командирів!”: боєць ГУР різко висловився про те, що потрібно змінити в армії

Боєць Головного управління розвідки на позивний “Несмачний” повернувся у стрій після 13 місяців перебування у російському полоні та продовжує виконувати завдання по знищенню окупантів.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA військовий відповів, які зміни потрібні українській армії вже зараз.

За його словами, в першу чергу необхідно змінити старе керівництво на нове у всіх підрозділах.

“Але не просто на нові обличчя, а на людей, які пройшли сучасну війну, і зараз її проходять, і мають розуміння, що таке сучасна війна. А не людей, які колись служили в радянській армії, і зараз через те, що вони майори, полковники і тому подібне лишаються на своїх посадах. Хотілось би бачити саме молодих командирів, а їх дуже багато, які своїми прикладами доводили, що вони варті бути командирами. Наприклад, покійний “Да Вінчі”, живий і дуже крутий командир “Редіс”, Андрій Білецький… Люди, які розуміються”, — розповів “Несмачний”.

Військовий зазначив, що війна в Україні 2014 року і зараз — це зовсім різні війни. Методика змінилася.

“Якщо зараз нас фактично на всіх напрямках криють ФАБами, то на той час це могли бути поодинокі випадки десь. Зараз вже цивільні місця потерпають від війни, тоді тільки Донецька і Луганська область потерпали. Потрібні зміни в керівництві. Хочеться бачити нові обличчя. Людей, які зараз приймають участь у війні”, — каже “Несмачний”.

Крім того, за словами військового, необхідна зброя та люди від наших західних партнерів.

“Тому що може прийти такий момент, що наші люди закінчаться. Я дивлюсь на це реально. Кожен день я чую новини з фронту, що загинув там якийсь мій товариш, якийсь знайомий, знайомий знайомого. Кожен день хтось гине. Гине не по одній людині, багато людей. Нових людей немає. Мобілізаційний процес якось запустився. Поповнення в армії немає. Хто буде продовжувати — невідомо”, — розповів “Несмачний”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Я ПРОЩАВСЯ З ЖИТТЯМ! Боєць ГУР — про 13 місяців полону, деблокаду Маріуполя і сучасну війну

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