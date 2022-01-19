Трощили паркан і вирвали домофон: у Житомирі неповнолітні помстилися господарям, бо ті не пустили їх заколядувати

За дії дітей відповідатимуть батьки, яким доведеться сплатити штраф.
В Житомирі неповнолітні колядники гамселили ногами по парканах та вирвали домофон людям, які не відчинили їм двері. Тепер порушників шукають правоохоронці.
Про це йдеться в ТСН о 16:45.
Відео з камер спостереження виклали в соціальні мережі самі потерпілі. Сім’я просить упізнати недоброчесних колядників.
За словами постраждалих господарів, хлопці поводилися неадекватно. Проте від них потерпілі очікують лише одного — почути від підлітків вибачення.
Водночас у поліції особи малолітніх хуліганів вже з’ясовують. Повідомляється, що за дії дітей відповідатимуть батьки, яким доведеться сплатити штраф.
Крім того, відтепер родини порушників поставлять на облік і час до часу їх перевірятимуть ювенальні інспектори.
Нагадаємо, у місті Сокаль Львівської області побились дві сусідки. Одна із жінок пригрозила іншій звернутись до Служби у справах дітей, через це сусідка її відлупцювала.
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