Потрощені будинки та авто: відео з наслідками атаки на Київ

Наслідки нічної атаки на Київ 12 січня / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Нічна атака на Київ 12 січня призвела до пожежі та пошкоджень у Солом’янському районі. Вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку, закладах освіти, потрощено автомобілі.

Кореспонденти ТСН побували на місці подій та зняли на відео наслідки атаки.

Під час ударів по Києву у Солом’янському районі столиці ворожий безпілотник поцілив у нежитлове приміщення, спричинивши займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці.

Крім того, зафіксовано падіння уламків поблизу житлового будинку: вибухова хвиля вибила вікна у квартирах та у двох закладах освіти, а на місці інциденту спалахнула пожежа.

Як повідомили в КМВА, пошкоджено також припарковані поруч автівки.

На місцях працюють комунальні служби. Вони оперативно прибирають уламки та готують необхідні матеріали (плівку та плити OSB) для тимчасового закриття вибитих вікон.

Розгорнуто Штаб допомоги постраждалим мешканцям на базі школи № 74 вул. Сім’ї Бродських, 4, Штаб працює до 20:00. Там можна:

отримати консультації щодо матеріальних виплат;

подати документи на отримання допомоги за програмою «Турбота. Назустріч киянам»;

отримати юридичну допомогу;

отримати психологічну підтримку;

дізнатися інформацію про подальші дії;

зігрітися та випити чаю;

зарядити мобільні пристрої.

Соціальні менеджери району розпочали обходити пошкоджені квартири та надавати мешканцям роз’яснення щодо подальших кроків і можливостей отримання допомоги.

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня Росія атакувала Київ ударними дронами, внаслідок чого у Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі, яку пізніше локалізували. Мер Віталій Кличко додав, що за іншою адресою уламки впали поблизу житлового будинку.