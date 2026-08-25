Потрощені підприємства, страшні пожежі та двоє загиблих: Росія масовано атакувала обласний центр України (фото, відео)

Наслідки атаки по Запоріжжю / © ТСН

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Двох людей убили росіяни в Запоріжжі. Удосвіта обласний центр вони атакували з авіації, а вночі та вдень — нищили місто «Шахедами».

Унаслідок ворожих прильотів поранень зазнали ще троє містян. Загарбники цілеспрямовано нищать усе, куди можуть дотягнутися: житлові будинки, станцію технічного обслуговування, автосалон, меблевий цех та склади.

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Екстрені служби працюють на місцях влучань під постійною загрозою нових ударів, адже повітряна тривога в місті майже не стихає.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Повторний приліт на СТО та машина-щасливиця

Позаду тліє дим від нічної пожежі. Близько 12-ї години ночі загарбники вирішили воювати зі звичайним місцевим СТО, цехом з виготовлення меблів та автосалоном — сюди спрямували одразу три «шахеди». Зранку люди намагаються врятувати бодай щось із попелу.

Переглядає свою автівку постраждалий пан Денис. Каже, завжди залишає її на парковці поблизу автосалону. Машина дивом уціліла — навіть на ремонт зможе вирушити своїм ходом. Хоча під російське залізяччя ця автоісторія потрапляє вже вдруге.

«Торік сюди прилітало, вона стояла тут і вижила, коли все згоріло. І сьогодні вночі о 12-й — це ж усе горіло! Вона вся пом'ята: багажник вм'ятий, дах теж, скла взагалі немає», — розповідає Денис.

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Перший раз під атаку безпілотників машина потрапила торік у червні. Тоді постраждала автостоянка та вщент згоріли сусідні автівки.

«Вона щасливиця, виживає вже вдруге. Ось навіть горілі місця — це ще з того року залишилися», — додає власник машини.

Власник стоянки з колегою оглядають понівечену територію. Такої біди наробив не один «Шахед». Чоловіки зізнаються: самі ледь вціліли цієї ночі.

«Перший прилетів сюди, загорілося. Потім другий вдарив туди, а третій — я навіть не знаю, ми вже у ямі ховалися», — пригадує постраждалий Юрій.

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Ворожі дрони повністю знищили цех з виробництва меблів, а автосалон згорів ущент — уночі рятувальники буквально витягали машини з полум'я. Побито СТО та припарковані поряд транспортні засоби. Власники стоянки підраховують збитки та думають, що робити далі: «Усе по-новому: приїдуть орендарі і знову будемо по-новому відновлювати все це».

Авіабомби удосвіта та пожежі

Поки на СТО тривають роботи, на сусідній вулиці мешканці багатоповерхівки оговтуються після страшної ночі. Російський «шахед» вдарив біля будинку та не здетонував. На місці спалахнула пожежа, понівечено під'їзд, проте люди та квартири вціліли. Щоправда, дізналися про це мешканці лише зранку.

«Я тут ось заглядав, бо воно ж уночі нічорта не видно! Так ніби ціле все, а там Бог його знає...» — ділиться місцевий житель.

Проте найбільший жах та руйнування принесли ворожі авіабомби. Удосвіта по обласному центру відпрацював російський літак, скинувши на місто 4 КАБи.

Ворожі бомби забрали життя двох чоловіків. Також пошкоджено дорожнє покриття. Одна з авіабомб вдарила по відкритій території, спричинивши масштабне займання лісу.

Наразі всі екстрені служби працюють на місцях надзвичайних подій під постійні звуки вибухів — сили ППО в небі над містом збивають ворожі реактивні «Шахеди».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПРИЛІТ у КИЄВІ! НАСЛІДКИ УДАРУ ПО ТЦ у КРИВОМУ РОЗІ! Удари по РФ | ТСН 16:00 25 СЕРПНЯ

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