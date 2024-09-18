Потужна БПЛА-атака на ракетний арсенал у Тверській області: усе про удари та наслідки (фото, відео)

Там росіяни зберігали ракети до РСЗВ "Град", комплексів С-300 та С-400, "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських ракет KN23.

Росіяни заявили про атаку безпілотниками у місті Торопець Тверської області. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Почалася детонація боєприпасів і вибухи були такими потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи (землетруси).

Усе про атаку на склад з ракетами у Торопці читайте на ТСН.ua.

Атака на арсенал у Тверській області

Рано-вранці жителі Торопця прокинулися від звуків вибухів. Росіяни заявили про дронову атаку начебто з боку ЗСУ. В регіоні працювала ППО і спалахнула масштабна пожежа, яку було видно на відстані у сотні метрів. Губернатор Тверської області Ігор Руденя оголосив про часткову евакуацію жителів Торопця.

Згодом стало відомо, що був атакований великий склад боєприпасів, де росіяни зберігали ракети до РСЗВ "Град", комплексів С-300 та С-400, вироблені балістичні ракети до "Іскандерів" і починали створювати запас північнокорейських ракет KN23. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео з наслідками атаки на склад із ракетами. На ролику видно, як після удару виник вогняний "гриб", а в нічному небі з’явилася яскрава заграва.

Губернатор переконує, що пожежа спалахнула начебто внаслідок падіння уламків БПЛА під час відбиття атаки силами ППО. Руденя повідомив, що на місце виїхали всі екстрені служби, керівництво ГУ МНС РФ у Тверській області.

Дрони атакували склад ракет у Тверській області РФ: кадри масштабної пожежі

Вибухи на арсеналі у Тверській області 18 вересня / Скриншот з відео

Вибухи на арсеналі у Тверській області 18 вересня / Скриншот з відео

За даними американської супутникової системи FIRMS, вогнем охоплено всю територію арсеналу.

За словами місцевих жителів, вибухи на арсеналі відчувалися за десятки кілометрів від Торопця. Вибухи мали таку силу, що сейсмічні датчики зафіксували за 13 км від Торопця підземні поштовхи (землетруси) магнітудою до 2.8. Після цього було ще декілька слабших поштовхів.

Зафіксований з космосу стовп диму після вибуху ракетного арсеналу у Торопці / Скриншот

У Торопці були пошкоджені будинки і є постраждалі

Російські телеграм-канали також заявили про пошкодження житлових будинків у Торопці: у багатьох будинках вибито вікна, а рами вилетіли на вулицю. В одній із квартир уламок від вибитого вікна прилетів у ногу чоловікові. Очевидці розповіли, що деякі райони міста досі огорнуті димом від пожежі, що почалася після атаки.

За даними пабліків, постраждали близько 20 осіб, серед них є діти. З Торопця та сусідніх населених пунктів були евакуйовані 7500 людей. В'їзд до міста був перекритий, однак пізніше губернатор заявив, що "ситуацію" ліквідовано, і мешканці можуть повернутися до своїх домівок.

Пошкоджені будинки у Тверській області внаслідок детонації на арсеналі / Фото: російські телеграм-канали

Пошкоджені будинки у Тверській області внаслідок детонації на арсеналі / Фото: російські телеграм-канали

Пошкоджені будинки у Тверській області внаслідок детонації на арсеналі / Фото: російські телеграм-канали

Яка зброя могла зберігатися на арсеналі?

На військовому арсеналі у Тверській області могло зберігатися до 30 тис. т боєприпасів, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його даними, переважно це були 122-мм реактивні снаряди та 82-мм міни. Якщо враховувати лише 122-мм снаряди, то це понад 460 тис. пострілів. Такий запас міг би забезпечити активні бойові дії протягом 10 місяців або більше року за середньої інтенсивності.

Щодо 82-мм мін, їхня кількість на арсеналі сягала близько 10 млн пострілів. За інтенсивного використання на фронті цього запасу вистачило б на півтора року.

За оцінками Коваленка, на складі могли зберігатися й інші типи боєприпасів, як-от 152-мм снаряди для ствольної артилерії та зенітні керовані ракети. Експерт вважає, що масштаб втрат є значним, навіть якщо враховувати змішаний тип боєприпасів.

Зауважимо, що на 107-му арсеналі ГРАУ були випадки складування боєприпасів просто неба. Зокрема, OSINT-дослідник ChrisO_Wiki знайшов супутниковий знімок з Яндекс-мап, на якому видно складування боєприпасів поза складом – поряд з бетонним укриттям.

Складування боєприпасів просто неба на 107-му арсеналі ГРАУ

За даниим російських медіа, що на будівництво арсеналу у Торопці РФ витратила 3,6 млрд руб. Як заявляв 2018 року тодішній заступник міністра оборони Дмитро Булгаков, арсенал "відповідає найвищим світовим стандартам" і "дозволяє укрити запаси ракет та боєприпасів від зовнішнього впливу та забезпечити їхнього збереження та вибухопожежобезпеку". Цікаво, що в липні 2024 року Булгакова затримали у справі про шахрайство.

До слова, 18 вересня було зламано сайт Торопецького району. Замість портрета голови округу там було розміщено фото начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, а також знімок вибуху – наслідки удару по арсеналу.

Вигляд сайту Торопецького муніципального округу 18 вересня / Скриншот

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