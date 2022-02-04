Потужна магнітна буря накрила Землю: що це за явище і як за 5 хвилин поліпшити погане самопочуття

Потужна магнітна буря накрила Землю: що це за явище і як за 5 хвилин поліпшити погане самопочуття

Науковці й досі вивчають питання впливу магнітних бурь на самопочуття людини.

Потужна магнітна буря "червоного" рівня небезпеки сьогодні накрила Землю, а це означає, що додаткове навантаження на серце, суглоби та судини головного мозку матиме кожен житель планети.

Про те, що це за явище, чи справді може так впливати на людей, і як за 5 хвилин поліпшити погане самопочуття - не тільки в період сонячної активності - 4 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, чи відчуває людина на собі вплив магнітних бур, достовірних даних немає, кажуть науковці. Вони й досі вивчають це питання.

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"Можуть бути коливання тиску, невпевнені психологічні стани. Напевне якийсь вплив є, але він дуже складний і непрямий, а опосередкований. Інколи до нас телефонують медики з лікарень перед складними операціями, щоб проконсультуватись", - зазначає директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка Богдан Новосядлий.

Коли Сонце надто активне, на ньому з'являються так звані плями. Згодом вони вибухають - це і є магнітні бурі. Буря, яка сталася сьогодні вночі, хоч і перейшла за потужністю "червоний" поріг, та все ж не дуже небезпечна.

"В 1869 році був дуже потужний спалах на Сонці, має власну назву Каррінгтонська подія. Якщо би такий спалах відбувся тепер, то очевидно Земля би увійшла в пітьму на багато років. Всі електричні мережі могли би бути знищені, не витримали б такого навантаження", - розповідає експерт.

Доки науковці з'ясовують - є зв'язок чи немає - пацієнтів у неврологів під час магнітних бур більшає.

"У певні періоди електромагнітної сонячної активності певна категорія людей на нашій планеті відчуває погіршення самопочуття", - зазначає лікар-невролог Олександр Балицький.

Найчастіше приходять із загостренням хронічних захворювань, головними болями, перепадами настрою чи зниженням працездатності. Самонавіювання чи справді вплив магнітних явищ - лікарі радять не нехтувати здоров'ям.

Рефлексо-терапевти рекомендують щодня приділяти по 5 хвилин декільком простим дихальним вправам.

"Сідаємо у зручне положення. Закриваємо великим пальцем правої руки праву ніздрю і водночас у нас відбувається спонтанний видих через ліву ніздрю, а потім вдих. Потім третім і четвертим пальцем закриваємо ліву ніздрю і так само у нас іде видих-вдих", - пояснює рефлексотерапевт Віктор Мацишин.

Секрет практики, каже він, у тому, що ми не змінюємо темп дихання, а просто спостерігаємо за ним. Наступна практична порада - закрити очі й спробувати відпустити свої думки.

"Нас у цьому процесі цікавитиме не намагатися обдумувати щось, але і не треба подавляти ці думки. Ми маємо бути "глядачами у кіно", - пояснює лікар.

Магнітні бурі: чи дійсно це явище впливає на здоров'я та як покращити самопочуття за 5 хвилин

Для такого релаксу не потрібно усамітнюватися чи шукати тихе місце: 5 хвилин для себе можна знайти на роботі, у транспорті чи вдома.

"Ми привносимо дуже потужний гармонізуючий вплив на психо-емоційну сферу, що у свою чергу буде відображатися на роботі нашого організму", - запевняє Віктор Мацишин і радить виконувати вправи регулярно.

А ще не забувати про достатній сон, фізичну активність і збалансоване харчування.

Про те, як поліпшити собі настрій та підвищити тонус, коли до весни далеко, а до депресії - рукою подати - у нашому матеріалі.

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Автор: Юлія Ткач