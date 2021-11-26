Потужна пожежа у Дніпрі: як рятували мешканців та хто компенсує збитки

Потужна пожежа у Дніпрі: як рятували мешканців та хто компенсує збитки

Експертиза має встановити, що саме - недбалість будівельників або закорочення - спричинило займання.

Збитки після масштабної пожежі у Дніпрі компенсує підрядник, що ремонтував дев'ятиповерхівку. Гарантійний лист приватна компанія вже надала до мерії.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 26 листопада.

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Йдеться про відновлення самого будинку та пошкоджених квартир.

Нагадаємо, потужна пожежа на даху багатоповерхівки спалахнула напередодні. Клуби чорного диму було видно з усіх районів міста. Довелося евакуювати 11 людей. Серед них - троє дітей. Рятувальники зрізали броньовані двері, аби пересвідчитися, що люди не залишилися в пастці. Завдяки цьому вчасно знайшли літню жінку, яка не могла пересуватися самостійно. Її винесли на ковдрі та передали медикам.

Також шпиталізували матір з трьома дітьми. Ще одну жінку спускали драбиною з дев’ятого поверху. Окрім мешканців будинку, врятували і домашніх тварин - собаку та кота.

Загальна площа пожежі сягала 200 квадратних метрів. Вогнеборці припускають - зайнялися будівельні матеріали, які використовували для ремонту будинку.

"Джерело пожежі було на технічному поверсі цього будинку. Що саме стало причиною - недбалість будівельників, закорочення електропроводки чи щось інше, наразі встановлюють", - сказав Олександр Шевченко, заступник начальника ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

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