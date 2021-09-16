Потужна вибухова хвиля і численні травми у туристів: подробиці про вибух багаття у Карпатах

Потужна вибухова хвиля і численні травми у туристів: подробиці про вибух багаття у Карпатах

Загалом у туристичній групі було 12 людей, серед них і двоє дітей віком 3 і 5 років.

Що стало причиною вибуху в Карпатах, який стався ввечері 15 вересня та внаслідок якого загинуло двоє чоловіків, досі невідомо. Однак з'явилися подробиці про стан чотирьох потерпілих - це жінки, вони перебувають у відділені екстреної медичної допомоги і медики оцінюють їхній стан, як середньої важкості.

Про це в ефірі ТСН.Ранок 16 вересня розповіла кореспондентка ТСН Алла Пасс.

Вона зазначила, що потерпілі жінки наразі у шоковому стані, у них численні так звані вибухові травми - і опіки, і колото-різані рани. Травмовані різні ділянки тіла. Про загиблих досі відомо небагато - це чоловіки віком 29 і 36 років.

Відомо також, що загалом група складалася з 12 людей, вони були місцевими - з Коломийського району та мали досвід мандрівок горами. Вони для ночівлі зупинилися на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району, розвели багаття та майже 5 годин спокійно грілися біля нього, а потім почали збирати у лісі дрова, хмиз та підкидати у вогонь. І от тоді власне і стався вибух.

Один з потерпілих розповів рятувальникам, що вибухова хвиля була дуже сильна, що їх аж порозкидало, а дехто навіть знепритомнів. Коли прийшли до тями, викликали вже рятувальників та медиків. Своєю чергою рятувальники від місцевих дізналися, що раніше на цій полонині знаходили і гранати, і осколки бойових снарядів часів минулих воєн. Але стверджувати, що у багатті вибухнуло щось саме таке, поки не можна, оскільки це мають встановити експерти, які вже виїхали на місце трагедії.

Новини України: у Карпатах через вибух 2 людини загинули і 4 поранених – що відомо про їх стан

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