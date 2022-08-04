Потужна злива накрила Харків: центр міста перетворився на річку, авто "плавали" у воді

Вдень 4 серпня сильна злива паралізувала рух середмістям Харкова. Центральний проспект міста і ще кілька вулиць - затопило. Комунальники виїхали відкачувати воду, але й самі застрягли в заторі.

Харків з обіду - під рясним дощем. Десь о першій годині дня розпочалась сильна злива - і вже за годину середмістя Харкова почало затоплювати.

Чи стабілізувалася ситація в місті зараз – у сюжеті ТСН.ua.

Хоч у Харкові і зараз небагатолюдно - останніми днями тут дійсно вулиці напівпорожні, але на центральному проспекті утворився чималий затор. Автомобілі повмикали аварійки і повільно намагалися проїхати по воді. У деяких легковиків навіть коліс із води не було видно. У певних місцях машини не могли проїхати - і водії просто виходили та починали їх штовхати. У соцмережах також виклали відео, як затопило пасажирів у тролейбусі.

Негода паралізувала рух у Харкові на декілька годин. Комунальні служби виїхали до середмістя, аби відкачати воду, але й самі простояли у чималому заторі. Вже ближче до вечора дороги стали проїздними. За прогнозами синоптиків, у Харкові дощитиме аж до ранку 5 серпня.

Зауважимо, за інформацією Укргідрометцентру, дощову погоду майже на всій території України варто очікувати і в п'ятницю, 5 серпня. За прогнозами синоптиків, 5 серпня вночі в східній частині, вдень в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, невеликі, на Лівобережжі помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, в західних областях 27-32°.

Читайте також: