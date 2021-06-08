Потужна злива накрила Харків: дороги перетворилися на річки, вода заливала житлові будинки

Рясний дощ із градом і грозою тривали зо пів години, але встигли наробити лиха.

Харків затопило після потужної зливи. Негода тривала недовго, але за цей час залило не лише дороги, а й під’їзди. Найбільше постраждали вулиці в низині та в центрі міста.

Про те, що винною у підтопленні під'їздів може бути не лише стихія, а ще й місцеві комунальники - 8 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Потужна злива накрила Харків опівдні. Рясний дощ із градом і грозою тривали зо пів години, але встигли наробити лиха.

Дороги перетворилися на річки. Затопило центр міста, а ще вулиці в низині. Підземні комунікації не впоралися. Вода просочувалась і в магазини. І заливала житлові будинки.

Новини України: винними у підтопленні під'їздів у Харкові можуть бути комунальники

В 5-поверхівці у центрі Харкова підтопило один із під’їздів. Заливає їх більше року поспіль. Відколи тут проклали асфальтову доріжку.

Зверталися до комунальників. Утім - марно. Та от керівник місцевого ЖЕКу про підтоплення чує уперше. Обіцяє людям... створити комісію.

Коли створять комісію, як довго вона працюватиме, чи скоро виділять гроші на реконструкцію доріжки, та чи відремонтують її - комунальники не знають.

Як повідомлялося раніше, потужна злива накрила Вінницю. Негода налетіла раптово напередодні, за лічені хвилини вулиці перетворились на ріки та посипав град, з якого містяни навіть примудрялись ліпити сніжки. Побило полуницю, пооббивало цвіт плодових дерев, льодяні кульки навіть прошивали альтанки.

А Через величезну кількість опадів і забиті ливнівки досі відкачують воду і в Дніпрі. Там рятувальники уже майже тиждень ліквідовують наслідки негоди. Підтопленими, за останньою інформацією, залишаються 35 подвір'їв та більше десятка будинків.

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