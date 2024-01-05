Потужні вибухи в Криму: куди насправді влучили ЗСУ і чому в Мережі “ховають” Герасимова

У Криму гаряче, як влітку. Повітряні сили влаштували окупантам незабутню ніч у тимчасово окупованих Севастополі та Саках. Долетіло аж до Новоросійська. У мінубивств РФ волають про одну з наймасштабніших атак дронів на Крим. А у ЗСУ мають гарні новини.

Найновіші подробиці успішного нальоту на рашистів розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

“Трєвожно” в Криму

У Криму знову було “трєвожно”. Опівдні 4 січня російські моніторингові канали почали бити на сполох. Буцімто над чорним морем злетів американський розвідувальний літак, а потім і безпілотник. А це означає, що будуть бити по Криму. І не помилилися — за мить вони уже почали волати про перші прильоти.

А вибухало в Криму дуже гучно. Пізніше очевидці повідомили, що прильоти таки були і при чому кілька, зокрема в Євпаторії.

Скриншот / Telegram

Згодом з’явилась інформація і з інших куточків Криму. Слід від невідомої ракети бачили у Сімферополі, вибухи чули у Бахчисараї. Дим виднівся в районі севастопольської бухти та мису Фіолент. Один із місцевих опублікував ось таке чудове відео, де детально описав, куди саме прилетіла українська ракета.

Як пізніше написав проукраїнський Телеграм-канал “Крымский ветер”, одна з ракет таки прилетіла просто в окупантів. У Севастополі уражено військову частину — російська ППО не змогла її перехопити. Гарні новини були і під Саками. У селі Уютне українські сили вразили “жирну” ціль.

“В район села Уютное Сакского района запросили много машин скорой помощи, сообщает наш источник”, — йдеться у повідомленні.

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Деталі не змусили на себе довго чекати. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у звичній собі манері передав привіт окупантам у Криму. Українські ВПС вгатили по командному пункту окупантів.

Скриншот / Telegram

Стали відомі втрати окупантів

Уже відомо і про втрати рашистів і вони чималі. Загинули на українській землі в Криму понад 2 десятків окупантів, серед яких високопоставлені офіцери.

Скриншот / Telegram

А тим часом видання Visegrád 24 заявило, що під час атаки у Криму перебував і очільник Генштабу РФ.

BREAKING:



Incoming reports of General Valery Gerasimov having been killed in Ukrainian missile strikes against Crimea yesterday.



Gerasimov is Chief of Staff of the Russian Armed Forces and Russia’s First Deputy Minister of Defence.



The information is unconfirmed at this point. pic.twitter.com/OiBYXDOMxn — Visegrád 24 (@visegrad24) January 5, 2024

Герасимов — всьо?

Кажуть, що Герасимов — всьо. Але, зауважимо, що наразі офіційного підтвердження від української сторони немає, а від росіян правди взагалі не дочекаєшся. Наразі ж маємо інтригуючий коментар керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталії Гуменюк.



Скриншот / Telegram

Як пише цей канал, гауляйтери Криму та Севастополя в паніці просять Кремль посилити ППО в Криму. А чи не пізно?

Севастополь нау

тривога

Повітряна pic.twitter.com/9ttJ9ux1xM — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) January 5, 2024

На момент запису цього відео у Севастополі лунає повітряна тривога, а Телеграм-канали трублять про ракетну загрозу. При чому уже напряму звертаються до містян. А севастопольці, як бачите, ставляться до небезпеки легковажно. Напевно звикли, що Україна б’є по військових об'єктах, на відміну від рашистів.

X (Twitter)

Але лише одним лиш Кримом не обійшлося. Українські БПЛА долетіли аж до Новоросійська. У місті повідомляли про роботу ППО, при чому як видно на знімках, вона працює неподалік житлових кварталів міста, чим сама ж наражає своїх громадян на небезпеку.

Український БПЛА залетів у Новоросійськ

Та коли це зупиняло рашистів? Чи були там успішні влучання невідомо, не уточнюють цього і в ЗСУ. Але сам факт того, що український БПЛА без проблем може залетіти в глибину Краснодарського краю, долетіти до тепер уже головної бази Чорноморського флоту РФ, дорого коштує.

Комбінована атака на Крим

Взагалі ця атака стала однією з найбільш масштабних за останній час і не простою. У хід пішли БПЛА та ракети, тож її можна впевнено називати комбінованою. Таку тактику також використовують рашисти, чим намагаються перевантажити українську ППО. Ну що ж, у цю гру можна грати вдвох.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЕРАСИМОВ — ВСЬО?! ПОТУЖНІ ВИБУХИ В КРИМУ! Стало відомо, КУДИ влучили ЗСУ!

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