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Потужні вибухи в Криму: куди насправді влучили ЗСУ і чому в Мережі “ховають” Герасимова

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Потужні вибухи в Криму: куди насправді влучили ЗСУ і чому в Мережі “ховають” Герасимова

Валерій Герасимов / Фото: ТСН.ua

Вибухало в Криму дуже гучно.

У Криму гаряче, як влітку. Повітряні сили влаштували окупантам незабутню ніч у тимчасово окупованих Севастополі та Саках. Долетіло аж до Новоросійська. У мінубивств РФ волають про одну з наймасштабніших атак дронів на Крим. А у ЗСУ мають гарні новини. 

Найновіші подробиці успішного нальоту на рашистів розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін. 

“Трєвожно” в Криму

У Криму знову було “трєвожно”. Опівдні 4 січня російські моніторингові канали почали бити на сполох. Буцімто над чорним морем злетів американський розвідувальний літак, а потім і безпілотник. А це означає, що будуть бити по Криму. І не помилилися — за мить вони уже почали волати про перші прильоти.

А вибухало в Криму дуже гучно. Пізніше очевидці повідомили, що прильоти таки були і при чому кілька, зокрема в Євпаторії.

Скриншот / Telegram / ©
Скриншот / Telegram

Згодом з’явилась інформація і з інших куточків Криму. Слід від невідомої ракети бачили у Сімферополі, вибухи чули у Бахчисараї. Дим виднівся в районі севастопольської бухти та мису Фіолент. Один із місцевих опублікував ось таке чудове відео, де детально описав, куди саме прилетіла українська ракета. 

Як пізніше написав проукраїнський Телеграм-канал “Крымский ветер”, одна з ракет таки прилетіла просто в окупантів. У Севастополі уражено військову частину — російська ППО не змогла її перехопити. Гарні новини були і під Саками. У селі Уютне українські сили вразили “жирну” ціль.

“В район села Уютное Сакского района запросили много машин скорой помощи, сообщает наш источник”, — йдеться у повідомленні. 

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Деталі не змусили на себе довго чекати. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у звичній собі манері передав привіт окупантам у Криму. Українські ВПС вгатили по командному пункту окупантів.

Скриншот / Telegram / ©
Скриншот / Telegram

Стали відомі втрати окупантів

Уже відомо і про втрати рашистів і вони чималі. Загинули на українській землі в Криму понад 2 десятків окупантів, серед яких високопоставлені офіцери.

Скриншот / Telegram / ©
Скриншот / Telegram

А тим часом видання Visegrád 24 заявило, що під час атаки у Криму перебував і очільник Генштабу РФ. 

Герасимов — всьо?

Кажуть, що Герасимов — всьо. Але, зауважимо, що наразі офіційного підтвердження від української сторони немає, а від росіян правди взагалі не дочекаєшся. Наразі ж маємо інтригуючий коментар керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталії Гуменюк. 
 

Скриншот / Telegram / ©
Скриншот / Telegram

Як пише цей канал, гауляйтери Криму та Севастополя в паніці просять Кремль посилити ППО в Криму. А чи не пізно?

На момент запису цього відео у Севастополі лунає повітряна тривога, а Телеграм-канали трублять про ракетну загрозу. При чому уже напряму звертаються до містян. А севастопольці, як бачите, ставляться до небезпеки легковажно. Напевно звикли, що Україна б’є по військових об'єктах, на відміну від рашистів.

X (Twitter) / ©
X (Twitter)

Але лише одним лиш Кримом не обійшлося. Українські БПЛА долетіли аж до Новоросійська. У місті повідомляли про роботу ППО, при чому як видно на знімках, вона працює неподалік житлових кварталів міста, чим сама ж наражає своїх громадян на небезпеку. 

Український БПЛА залетів у Новоросійськ

Та коли це зупиняло рашистів? Чи були там успішні влучання невідомо, не уточнюють цього і в ЗСУ. Але сам факт того, що український БПЛА без проблем може залетіти в глибину Краснодарського краю, долетіти до тепер уже головної бази Чорноморського флоту РФ, дорого коштує.

Комбінована атака на Крим

Взагалі ця атака стала однією з найбільш масштабних за останній час і не простою. У хід пішли БПЛА та ракети, тож її можна впевнено називати комбінованою. Таку тактику також використовують рашисти, чим намагаються перевантажити українську ППО. Ну що ж, у цю гру можна грати вдвох.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГЕРАСИМОВ — ВСЬО?! ПОТУЖНІ ВИБУХИ В КРИМУ! Стало відомо, КУДИ влучили ЗСУ!

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Дата публікації
Перегляди
7885
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