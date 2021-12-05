Потужні вітри повіють з півдня, а сніг затримається лише у Карпатах: прогноз погоди на наступний тиждень

В Україну приходить циклон з півдня, який принесе підвищення температури, а також дощі з мокрим снігом.
Минулого тижня циклони атакували все Причорномор'я. Спершу руйнівний ураган до 130 кілометрів на годину налетів на Стамбул, зриваючи дахи та убиваючи людей, а за кілька днів на турецькі міста обрушилась снігова буря. Від понеділка територію України також відвідає циклон з півдня.
Яку погоду принесуть із собою повітряні маси йдеться 5 грудня в сюжеті "ТСН. Тиждень".
Сильний вітер повіє у бік нашого Чорноморського узбережжя. Пориви сягатимуть 40 кілометрів на годину. З ніг не збиватиме, але дерев варто остерігатися.
Циклон принесе на південь дощі, але температурні позначки будуть майже весняні - від +10 на Одещині до +17 у Криму.
Мокрий сніг накриє більшість західних, північних і східних областей. Перепади нічних і денних температур знову перетворять наші дороги й тротуари на ковзанки.
Затримається сніг хіба в Карпатах, де у високогір’ї нещодавно стався температурний обвал до -16 градусів. Йти у похід дуже небезпечно, а от поганяти на лижних трасах — можна.
Нагадаємо, погода в Україні у грудні 2021 року буде близькою до кліматичної норми.
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