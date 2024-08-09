Потужні землетруси можуть накрити Україну: які області під загрозою і що робити

Сейсмолог розповів про небезпеку з Румунії та як маємо до цього підготуватися.

Українців налякали новою загрозою – можливістю виникнення потужного землетрусу у 7-7,5 балів, який може статися найближчими роками в сейсмоактивній зоні Вранча (Румунія). Вся Україна опиниться у зоні дії цього землетрусу.

Про таку небезпеку попереджають науковці.

До чого варто готуватися і що саме нам загрожує, ТСН.ua розпитав сейсмолога Олександра Кендзеру, директора Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України.

Чи є небезпека виникнення землетрусу?

Вчений підтверджує, що землетрус з магнітудою у 7-7,5 може статися, але лише завдяки підземній активності у зоні Вранча у Румунії.

"У цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому, дійсно, певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим потужнішим може бути землетрус", – розповідає ТСН.ua Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України.

Науковець наголошує, що у балах ефект землетрусу вимірюється на поверхні землі, а його магнітуда – пропорційна кількість енергії, яка виділяється безпосередньо у вогнищі землетрусу.

Україні загрожує землетрус, який теоретично може статися у зоні Вранча / Колаж ТСН.ua

Хто у зоні ризику?

Сейсмолог додає, що такий потужний землетрус теоретично може статися, але небезпека від нього існує лише на південному заході Одеської області.

"Це прикордонне місто Рені, там можуть відчуватися землетруси, вогнище яких знаходиться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від українсько-румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо менші за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України", – зазначає Олександр Кендзера.

Де більш безпечніше?

Науковець розповідає, що всі інші землетруси, вогнища, яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності.

"Вони не загрожують Україні, а також для розташованих у нас об’єктів: мостів, естакад, атомних електростанцій та інших важливих споруд. Тобто, окрім землетрусів у зоні Вранча та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму, всі інші не являють собою небезпеки для людей та споруд", – пояснює вчений.

Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7-7,5 балів Фото: Суспільне

Землетрус раз на 2,5 роки

Сейсмолог підкреслює, що заява вчених була лише попередженням про можливість виникнення потужного землетрусу в Україні, який теоретично може статися саме у зоні Вранча.

"У минулому столітті потужні землетруси у зоні Вранча відбувалися регулярно, через 15-30 місяців. Зараз сталося так, що досить сильних землетрусів у зоні Вранча давно не спостерігається. Тому, очевидно, що є можливість говорити про ймовірність землетрусу такої інтенсивності з магнітудою 7-7,5. Але вони небезпеки для наших важливих інфраструктурних об’єктів не становлять", – заспокоює сейсмолог.

Чи можна спрогнозувати землетрус?

За словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіли вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно.

Руйнація дороги під час землетрусу / Фото: pixabay.com

"Спрогнозувати землетрус одночасно у часі та по силі – нереально. Простий приклад: землетрус може реалізуватися у вигляді однієї події, коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі, а може проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів", – пояснює сейсмолог.

Та додає, що кожен з цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним.

Дістанеться й до Москви

"А може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України. І не лише нас, а й Москву та Санкт-Петербург, як це вже було в 1977, 1986 та у 1990-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі", – розповідає Олександр Кендзера.

Та додає, що такі землетруси впливають на всю територію України. Але в одних регіонах цей вплив відчуватиметься сильніше, а у інших слабше.

"Повторюся, що найсильніше дію такого землетрусу відчують мешканці південного заходу Одеської області. На решті території України аж до Росії, сила землетрусу на поверхні земної кори може бути 3-3,5 балів", – зауважує сейсмолог.

Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7-7,5 балів Фото: Суспільне

Хто має перевіряти будинки на сейсмостійкість?

Науковець каже, що до землетрусів варто серйозно ставитися, а саме завчасно перевіряти житлові будинки та споруду на сейсмостійкість.

"Після землетрусу у 1977 році, тодішня влада вирішила проблему "кардинально". Інженерам жеків доручили з’ясувати, які будинки сейсмостійкі, а які ні. Це була відверта профанація, бо не спеціалісти цього визначити не можуть. До такої справи варто залучати фахівців-сейсмологів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд, будинків, мостів. Це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися ґрунти в зоні землетрусу. Це, до речі, головне завдання сучасної геофізики, в тому числі, української", – зазначає сейсмолог.

Він додає, що існує три види робіт, які при цьому проводяться: роботи з загального сейсмічного районування, детального сейсмічного районування та сейсмічного мікрорайонування.

У літературі детально описано, що потрібно робити для того щоб визначити, як будуть коливатися ґрунти в тому чи іншому місці на території України. Особливо під важливими інфраструктурними об’єктами та великими мегаполісами.

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Чому трусить Полтавщину

Сейсмологи наголошують про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області. За останні 14 років там сталося 15 землетрусів в основному по лінії Перещепине – Карлівка –Зачепилівка.

Землетрус в Полтавській області / Фото: gcsk.gov.ua

"Так, на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2-3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону. Тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення та більше опікуватись сейсмостійкістю будинків та споруд", – підсумовує Олександр Кендзера.

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