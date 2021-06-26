Потужний дощ, вітер, піщана буря: буревій накрив траси, міста та села Рівненщни

Центральні площі та пішохідні переходи стояли у воді. Вона сягала вікон машин.

Блискавки, злива та летючий шифер - майже 350 знеструмлених населених пунктів, дві сотні повалених дерев, розкриті дахи шкіл, дитсадків та амбулаторій. Страшна негода прогналася Рівненщиною.

Про це 26 червня йдеться у сюжеты ТСН.19:30.

Апокаліпсисом рівняни назвали негоду, яка накрила регіон. Потужний дощ, вітер і навіть піщана буря.

Не витримували електродроти. Знеструмило майже 350 населених пунктів. Дерева падали ніби іграшкові. Били машини. Перекривали дороги міські. А ще траси. До всього цього ще й затопило вулиці.

Потужна негода прийшла на Рівненщину після Львова. Там теж місто затопило. Центральні площі та пішохідні переходи стояли у воді. Вона сягала вікон машин.

Наслідки негоди ліквідовують і досі. Рятувальники працюють у посиленому режимі. Підраховують збитки. Це щонайменше сотні тисяч гривень. Якщо й не мільйони.

Новини України: у Рівненській області через негоду без світла лишилися майже 350 населених пунктів

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