Потужні вибухи під Житомиром: очевидці розповіли нові подробиці

Вибухи під Житомиром / © ТСН

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Рух на міжнародній трасі Київ — Чоп повністю відновили. Після надзвичайної ситуації поблизу Житомира агенція з відновлення повідомила про відкриття руху в обох напрямках. Два потужні вибухи на приватному підприємстві сталися напередодні.

Двоє людей загинули, ще 82 людини були поранені. 38 постраждалих, зокрема четверо дітей і громадянин Японії, шпиталізовані, пишуть в обласній військовій адміністрації. Вибухова хвиля пошкодила заправки, десятки автівок та близько сотні приватних будинків.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

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Ввечері на Житомирщині пролунали потужні вибухи. Постраждало декілька заправок, автомобілі, автобус і приватні обійстя. Частину дороги правоохоронці перекривають. Транспорт відправляють в обʼїзд.

Любов і Василь сидять на подвірʼї понівеченого будинку сина. Невістку забрали до лікарні з контузією. Кажуть — самі хоч живуть і далі від епіцентру вибухів, але вибухова хвиля дійшла й до них.

Дата публікації 12:15, 03.07.25 Кількість переглядів 298 Вибух на підприємстві біля Житомира! Вцілілі діляться пережитим!

Голова Житомирської обласної військової адміністрації розповідає — на одному з приватних підприємств сталися два вибухи. Там загинуло двоє людей.

Юрій каже — після першого вибуху пішов до бомбосховища: «Почув якісь хлопки, жінки кричали, нагнувся і на коліна став, зав’язати шнурки. І мене засипало склом. Прохідна маленька вся в склі. Я не постраждав, тільки руку пошкодив. Але я вийшов — повторний вибух, я в бомбосховище почав іти».

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Понівечило будинок і родини Батюти. Микола під час вибухів повертався додому з роботи.

«Я їхав з роботи і чую вибухи. Всі вікна повибивало, все. Була жінка і внучка була. Вони були там десь у погребі», — каже він.

Після першого вибуху в будинку заклинило двері. Його дружина Алла допомогла онуці вибратися через вікно.

Людей, які залишилися без даху над головою, тимчасово розміщують у комунальних закладах області. На ділянці траси М-06 Київ — Чоп проїзд відновлено.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 3 ЛИПНЯ. ПОДВІЙНИЙ УДАР по ОДЕСІ! АТАКИ на ПОЛТАВУ! ЖИТОМИРЩИНА після МЕГА ВИБУХУ