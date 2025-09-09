"Потужність виробництва РФ разюча": Жданов попередив про масовані удари по Україні

Олег Жданов / © ТСН

Потужність виробництва ударних безпілотників в Росії, зокрема «Шахедів», просто разюча. Вони збирають ці дрони, тому масованістю вони можуть просто «задавити» Україну.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, головною особливістю останнього комбінованого ракетно-дронового удару по Україні була масованість.

«Я одразу згадав Другу світову війну, коли Сталін віддав наказ, що треба перевести економіку на воєнні рейки, і тоді навіть меблеві фабрики почали робити літаки. Пілоти в деяких частинах були шоковані, коли побачили під обшивкою літака дерев’яні каркаси, які робили на цих фабриках. Приблизно те ж саме відбувається сьогодні в Росії. Потужність виробництва просто разюча. Вони збирають ці дрони, тому масованістю вони можуть просто задавити», — каже Олег Жданов.

Водночас Росія показала технічну спроможність накопичити і випустити понад 800 безпілотників протягом однієї ночі, зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні від початку повномасштабної війни. В ніч проти 7 вересня армія РФ випустила 810 ударних дронів, 13 крилатих і балістичних ракет.