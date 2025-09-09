ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

"Потужність виробництва РФ разюча": Жданов попередив про масовані удари по Україні

Росія вдарила понад 800 безпілотниками протягом однієї ночі.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Олег Жданов

Олег Жданов / © ТСН

Потужність виробництва ударних безпілотників в Росії, зокрема «Шахедів», просто разюча. Вони збирають ці дрони, тому масованістю вони можуть просто «задавити» Україну.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, головною особливістю останнього комбінованого ракетно-дронового удару по Україні була масованість.

«Я одразу згадав Другу світову війну, коли Сталін віддав наказ, що треба перевести економіку на воєнні рейки, і тоді навіть меблеві фабрики почали робити літаки. Пілоти в деяких частинах були шоковані, коли побачили під обшивкою літака дерев’яні каркаси, які робили на цих фабриках. Приблизно те ж саме відбувається сьогодні в Росії. Потужність виробництва просто разюча. Вони збирають ці дрони, тому масованістю вони можуть просто задавити», — каже Олег Жданов.

Водночас Росія показала технічну спроможність накопичити і випустити понад 800 безпілотників протягом однієї ночі, зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні від початку повномасштабної війни. В ніч проти 7 вересня армія РФ випустила 810 ударних дронів, 13 крилатих і балістичних ракет.

Дата публікації
Кількість переглядів
225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie