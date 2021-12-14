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Потяг з найдовшим маршрутом: як зустрічали гостей зі Сходу в українських Карпатах

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Потяг з найдовшим маршрутом: як зустрічали гостей зі Сходу в українських Карпатах

Поруч із пероном на пасажирів поїзда чекають спеціальні шатли — 25 хвилин і вони доправляють їх до туристичного курорту "Буковель".

Потяг із Маріуполя на Донеччині до Рахова на Закарпатті, який напередодні вирушив у свій перший рейс, сьогодні дістався кінцевої зупинки. Це найдовший залізничний маршрут України, який з’єднує Схід і Захід. Досі прямого сполучення між сходом та Карпатами не було. Туристам зручніше було полетіти за кордон, ніж з пересадками добиратися на інший кінець країни.

Про це йдеться 14 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

На одній з ключових станцій маршруту — Татарів-Буковель — перших пасажирів зустрічали музикою та гуцульськими наїдками. Хоч рейс новий та ще нерозрекламований, але поїзд вже майже увесь повний. Більшість пасажирів — лижники, сноубордисти та поціновувачі зимового відпочинку. Тішаться, що нарешті добираються в Карпати без пересадок, зекономивши час.

"Чудово! Я тільки й поїхав, бо прямий поїзд є. Раніше доводилось із Дніпра через Київ їхати, добу втрачати, щоб сюди приїхати. А назад взагалі без варіантів: чи попутками, чи автобусами", — розповідає один із туристів.

Цей маршрут претендує на те, аби стати історичним — зараз він найдовший в Україні, з’єднує Схід і Захід: Маріуполь, Запоріжжя, Дніпро, Біла Церква, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів, Ясіня, Рахів. 1806 км поїзд долає за майже 28 годин. Приємний бонус мандрівникам: усі вагони новісінькі, щойно зійшли з конвеєра. У них тепло, комфортно, можна зарядити ґаджети.

Сьогодні вирушив перший потяг із Маріуполя на Донеччині до Рахова на Закарпатті

Сьогодні вирушив перший потяг із Маріуполя на Донеччині до Рахова на Закарпатті

Саму станцію Татарів теж причепурили. Адже досі хоч і пам’ятка архітектури, збудована ще за Австро-Угорської імперії, вона була добряче занедбана.

"Дуже багато наших гостей з Дніпра, Харкова відтепер зможуть подорожувати робити комфортніше і швидше — це цінність. Так само для мешканців Західної України ці рейси відкривають можливості комунікації з Південно-східною Україною. Тому ми говоримо не тільки про розвиток туристичного бізнесу, але й пожвавлення культурних та економічних зв’язків всередині країни", — зазначає представник ТК "Буковель" Володимир Юзюк.

Поруч із пероном на пасажирів поїзда чекають спеціальні шатли — 25 хвилин і вони доправляють їх до туристичного курорту "Буковель". Там вже працює третина трас та майже усі витяги. Якщо погода не підведе, на католицьке Різдво курорт запрацює наповну.

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