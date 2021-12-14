Потяг з найдовшим маршрутом: як зустрічали гостей зі Сходу в українських Карпатах

Потяг з найдовшим маршрутом: як зустрічали гостей зі Сходу в українських Карпатах

Поруч із пероном на пасажирів поїзда чекають спеціальні шатли — 25 хвилин і вони доправляють їх до туристичного курорту "Буковель".

Потяг із Маріуполя на Донеччині до Рахова на Закарпатті, який напередодні вирушив у свій перший рейс, сьогодні дістався кінцевої зупинки. Це найдовший залізничний маршрут України, який з’єднує Схід і Захід. Досі прямого сполучення між сходом та Карпатами не було. Туристам зручніше було полетіти за кордон, ніж з пересадками добиратися на інший кінець країни.

Про це йдеться 14 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

На одній з ключових станцій маршруту — Татарів-Буковель — перших пасажирів зустрічали музикою та гуцульськими наїдками. Хоч рейс новий та ще нерозрекламований, але поїзд вже майже увесь повний. Більшість пасажирів — лижники, сноубордисти та поціновувачі зимового відпочинку. Тішаться, що нарешті добираються в Карпати без пересадок, зекономивши час.

"Чудово! Я тільки й поїхав, бо прямий поїзд є. Раніше доводилось із Дніпра через Київ їхати, добу втрачати, щоб сюди приїхати. А назад взагалі без варіантів: чи попутками, чи автобусами", — розповідає один із туристів.

Цей маршрут претендує на те, аби стати історичним — зараз він найдовший в Україні, з’єднує Схід і Захід: Маріуполь, Запоріжжя, Дніпро, Біла Церква, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів, Ясіня, Рахів. 1806 км поїзд долає за майже 28 годин. Приємний бонус мандрівникам: усі вагони новісінькі, щойно зійшли з конвеєра. У них тепло, комфортно, можна зарядити ґаджети.

Сьогодні вирушив перший потяг із Маріуполя на Донеччині до Рахова на Закарпатті

Саму станцію Татарів теж причепурили. Адже досі хоч і пам’ятка архітектури, збудована ще за Австро-Угорської імперії, вона була добряче занедбана.

"Дуже багато наших гостей з Дніпра, Харкова відтепер зможуть подорожувати робити комфортніше і швидше — це цінність. Так само для мешканців Західної України ці рейси відкривають можливості комунікації з Південно-східною Україною. Тому ми говоримо не тільки про розвиток туристичного бізнесу, але й пожвавлення культурних та економічних зв’язків всередині країни", — зазначає представник ТК "Буковель" Володимир Юзюк.

Поруч із пероном на пасажирів поїзда чекають спеціальні шатли — 25 хвилин і вони доправляють їх до туристичного курорту "Буковель". Там вже працює третина трас та майже усі витяги. Якщо погода не підведе, на католицьке Різдво курорт запрацює наповну.

Читайте також: