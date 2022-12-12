Вкриті льодом дороги, повалені дерева та снігопади: в Україні та Європі лютує негода

В Україні вже другий день лютує негода.

В Україні та Європі вже кілька днів поспіль лютує негода. Через мокрий сніг, який швидко замерзає, дерева та шляхи вкриваються льодом.

ТСН.ua зібрав дані про негоду в Україні та Європі.

У Львівській області впали дерева та замерзла мережа електротранспорту

У Львові негода почалась ще у неділю, 11 грудня. Тоді у місті було зафіксовано падіння 128 дерев, на деяких вулицях також впали електричні опори, через що частина міста та деякі населені пункти Львівської області залишились без електропостачання. Також дерева пошкодили у місті 15 автомобілів.

Фото: ТСН.ua

"Станом на зараз також маємо 54 пориви на мережах ЛКП "Львівсвітло". 29 поривів ліквідовано вчора. Ремонтні бригади працювали вдень і вночі. 25 пошкоджень зараз в роботі. Працює 2 бригади", - повідомили у міській раді Львова.

Крім того у Львові зупинився електротранспорт. Це сталось через обледеніння контактних мереж. Лише 12 грудня о 16:00 у Львові вдалось відновити роботу двох трамвайних маршрутів - номер 6 та 9. Комунальники продовжують усувати наслідки негоди.

Фото: Львівська міська рада

"Складність роботи полягає у тому, що оброблені ділянки дуже швидко обмерзають знову. Слід розуміти, що контактний провід не є округлої форми, відповідно у профіль набилося забагато льоду, який проник і у спецчастини: автоматичні східні стрілки, пересічення, секційні ізолятори. Для розчищення нашої мережі, протяжністю 270 км, задіяно усі наявні людські ресурси. Із таким рівнем складності наші працівники зіткнулися вперше. У минулі періоди обмерзання було лише не окремих ділянках контактної мережі", - повідомили у ЛКП "Львівелектротранс".

У Львові лише за 12 грудня до травмпунктів звернулось 28 людей. На вихідних таких звернень було 65. Серед найпоширеніших травм – струс мозку, переломи рук та ніг, а також забої різних ділянок тіла.

Фото: ТСН.ua

Через обледеніння та обриви проводів у Львівській області повністю знеструмлені 25 населених пунктів, ще 57 – частково. Найбільше – у Львівському та Яворівському районах.

Також негода паралізувала роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Там утворились великі затори.

Київ засипає снігом

Негода лютує також і в столиці України. Київ від ранку 12 грудня засипало снігом. Через погодні умови у столиці трапилося багато ДТП, утворилися затори, повідомляють кияни у Мережі.

Триває обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами й прибирання снігу. Водночас синоптики на вівторок, 13 грудня, прогнозують посилення снігопадів.

"До прибирання наслідків ранкового снігу задіяні також майже 3 тисячі працівників керуючих компаній та майже 800 працівників "зеленбудів", - повідомили у КМДА.

У Київській області негода залишила без світла 14 населених пунктів повністю та 37 частково.

У Волинській та Рівненській областях відсутність електрики та снігопад

Також через негоду постраждали жителі Волині та Рівненщини. На Волині випала велика кількість снігу, через що місцеві комунальники працюють цілодобово, щоб розчистити автомобільні шляхи.

Фото: Служба автомобільних доріг

У Рівненській області два райони - Зарічненський та Володимирецький залишились без електрики. Налипання снігу та сильний вітер призвели до обмерзання дротів та їх пошкодження. Енергетики працюють над усуненням наслідків негоди.

Через негоду затримуються міжнародні поїзди

Через негоду на польському, словацькому та угорському кордонах затримуються деякі потяги:

№716/715 Перемишль Київ на 8:35 год.

№706/705 Перемишль Київ на 3:51 год.

№32/31 Перемишль Запоріжжя 1:20 год.

№45/46 Харків Ужгород на 1:18 год.

№90/89 Перемишль Київ на 1:01 год.

Поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево курсують із затримками в межах 30 хвилин.

Негода у Європі

Також лютує негода і у Європі. Як повідомляє ВВС, Велику Британію накрив сильний снігопад та туман. Через це аеропорти Гатвік і Станстед у неділю закрили злітно-посадкові смуги. Також у Великій Британії зупинились деякі потяги, а водіїв закликають утриматись від поїздок.

Фото: Associated Press

Схожа ситуація також і у Польщі. Там в наслідок сильного снігопаду тисячі людей залишились без електрики. У Варшаві сніг прибирають тисячі комунальників. Зазначається, що в місті випала рекордна кількість опадів. Наразі наслідки негоди усувають.

У Словаччині також лютують сильні снігопади. Там повалені дерева, на дорогах збільшилась кількість ДТП. У країні 14 грудня прогнозують до -20 градусів морозу. Без електрики залишились 5 тисяч споживачів.

У столиці Чехії Празі через негоду 12 грудня запізнились деякі потяги. Там також морозяно та випав сніг. Випало багато снігу також і у Німеччині.

В Естонії також лютує хурделиця та сильний вітер. Там випало до 20 см снігу. В аеропорту Таллінна через несприятливі погодні умови скасовано чотири рейси. Станом на 17:30 в країні знеструмлено понад 7 тисяч домогосподарств.

Фото: Associated Press

Погода в Україні найближчими днями

В Українському гідрометцентрі попереджають, що негода в Україні триватиме також і 13-15 грудня. Подекуди навіть очікується до 15 градусів морозу. Найбільше снігу випаде в західних областях. На дорогах збережеться ожеледиця.

"Завтра опади у вигляді снігу та дощу, на південному сході країни переважно дощ, вдень у більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади та налипання мокрого снігу, на сході країни пориви вітру 15-20 м/с; температура протягом доби 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях 0-6° тепла№, - повідомили в Ургідрометцентрі.

14-15 грудня без істотних опадів, лише у більшості західних та північних областей 15 грудня сніг, місцями хуртовина, у південній частині вдень дощ; температура вночі 4-10° морозу, в західних областях місцями до 15° морозу; вдень у середу 0-6° морозу, у четвер від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині до 7° тепла.

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