Повалені дерева, обірвані електродроти та відсутність світла: де в Україні негода наробила лиха

Повалені дерева, обірвані електродроти та відсутність світла: де в Україні негода наробила лиха

Найбільше постраждала Львівська область.

Повалені дерева, зірвані дахи й потрощені автомобілі. Заходом України прокотилася негода. Шквальний вітер подекуди сягав 30 метрів за секунду.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 лютого.

На Прикарпатті - у селі Білі Ослави - величезне дерево впало на дах школи. А у БурштинІ - пошкодило рейсовий автобус, що стояв на зупинці. В обидвох випадках минулося без потерпілих.

Та чи не найбільше від негоди постраждала Львівщина. Через сильний вітер без світла частково чи повністю залишилися майже дві сотні населених пунктів. У місті Стебник не втримав дах лікарні. Покрівлю почали оперативно лагодити, щоб дощі не заливали приміщення.

У Львові в кількох місцях обірвало електродроти. Не встояли і два білборди. У спальному районі впав цегляний паркан і потрощив два автомобілі. Постраждалі власники авто з’ясовують відповідального за огорожу і радіють, що всі залишилися живі.

Шквальний вітер і дощі прогнозують синоптики і на сьогодні.

“Найбільш інтенсивний вітер очікується саме сьогодні, вже протягом дня буде стихати, але все одно є тенденція, що будуть певні його посилення, особливо в денні години”, - сказала Наталія Птуха, синоптикиня.

Повалені дерева й зірвані дахи: Заходом України прогналася негода

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