Повалені дерева, пошкоджені будинки та авто: у Запоріжжі вирувала сильна негода (фото, відео)

Запоріжжя долає наслідки негоди. Напередодні буревій з корінням виривав велетенські тополі. Вони падали на багатоповерхівки та блокували виходи з підʼїздів, били вікна, руйнували балкони. А ще - обривали електромережі. Енергетикам вдалося заживити понад 19 тисяч абонентів, яких шквальний вітер залишив без світла. На черзі ще - кілька сотень.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

У Запоріжжі напередодні вирувала негода. Як наслідок - побиті вікна та балкони, на місці одного з них лишилася саме плита – старе дерево поруч із багатоповерхівкою не витримало сили вітру та повалилось на будинок.

Негода на Запоріжжі

За допомогою крану надзвичайникам та комунальникам вдалось спустити велетенський стовбур на землю.

Місцеві жителі кажуть, протягом року зверталися до керуючої компанії, аби дерево спиляли. Прибрали його не комунальники - негода. Коли воно вже наробило лиха.

Поруч - будинок, який росіяни ракетою зруйнували у березні минулоріч. Будівлю почали відновлювати, звели кілька поверхів та паркан - на нього буревій і повалив дерева.

Негода у Запоріжжі

Старі стовбури летіли на землю чи не у кожному районі Запоріжжя. Потрощили громадський транспорт та багато приватних авто. Пан Юрій дивиться на свою побиту машину – вночі на неї впала величезна тополя.

"Те, що на власні очі побачили багато машин пошкоджено деякі, ми вже сьогодні роботи проводили з вивільнення з дерев’яного полону було залучено спецтехніку адже дерева старі й великі", - каже Лідія Гвілава, представниця КП "Запоріжремсервіс".

Запоріжжя

Заявки щодо повалених дерев надходили упродовж цілого дня - кажуть комунальники. І прогнозують - прибиратимуть стовбури не один день, так їх багато.

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Нагадаємо, у Запоріжжі мати продала свою дитину незнайомцю за 600 гривень.

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