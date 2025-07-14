Повалені дерева, зірвані дахи та загибла: у Харкові та області ліквідовують наслідки негоди

Наслідки негоди / © Управління ДСНС у Харківській області

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У Харкові та Харківській області ліквідовують наслідки негоди. На вихідних гроза та шквальний вітер зривали дахи, з корінням вивертали дерева, валили баштові крани та електричні стовпи. Є загибла та потерпілі, серед поранених — дитина.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

У Харкові сильна негода нагадувала апокаліпсис: негода зривала з будинків дахи, наче картонні, валила рекламні щити, несла вулицями сміття і кидала дерева прямо на дроти. У Чугуївському районі через падіння дерева загинула 56-річна жінка. У Харкові травми отримала 7-річна дівчинка, її ушпиталили. Чоловік отримав забої голови, коли на його автівку впав величезний стовбур. Ще троє людей постраждали через зірваний дах будинку. Повалене дерево впало на електропотяг, дивом обійшлось без потерпілих. Аби звільнити проїзд, рятувальники та комунальники працювали прямо під зливою.

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Негода на Харківщині / © Управління ДСНС у Харківській області

Куди не встигала доїхати ДСНС, водії об’єднавшись відтягували з дороги гілки та відірвані паркани. Злива була настільки потужною, що машини буквально поплили вулицями міста.

Не пощастило і тим хто намагався перечекати стихію. В одному з закладів обвалилась стіна, в іншому, новозбудованому, прорвало дах на терасі.

Апогеєм стало падіння будівельного крану. Зранку, коли стало видно усі наслідки, харків’яни жахнулись. Центрального парку було не впізнати.



Через атаку стихії близько 30 тисяч абонентів залишились без електрики. Зірвало дах і зі складів видавництва, яке торік пострадало від атак окупантів. Частина книг опинилась під дощем і знищена. А поки місто і область долають наслідки — синоптики попереджають, що на зміну грозам прийде спека на увесь тиждень.

Дата публікації 12:45, 14.07.25 Кількість переглядів 21 Погода добиває Україну! Харківщина потерпає від негоди! Грози, град, сильний вітер

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДА ДОБИВАЄ Україну! Харківщина потерпає від НЕГОДИ! ГРОЗИ, ГРАД, сильний вітер

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