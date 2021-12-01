Повалили жінок на підлогу і побили: подробиці зухвалого нападу на центр косметології у Львові

Повалили жінок на підлогу і побили: подробиці зухвалого нападу на центр косметології у Львові

Невідомі забрали цінні речі, зокрема мобільні телефони.

У Львові стався зухвалий напад на центр медичної косметології. Двоє невідомих ввечері увірвалися до приміщення в середмісті, вимкнули світло, повалили працівниць на підлогу, побили й забрали цінні речі, зокрема мобільні телефони.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 1 грудня.

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Тікаючи, нападники кинули легко-займисту суміш, після чого виникла пожежа й сильне задимлення. Двоє співробітниць вибігли на вулицю самі, вони зупиняли авто і просили вогнегасники. Одну працівницю із задимленого приміщення вивели вже рятувальники.

"Двоє просто заходять і починають пшикати в нас, кидають, покидали нас на підлоги... В секунді каже - де ваші телефони, де ваші речі - всьо забрали", - розповідає працівниця закладу.

В екстреній допомозі ТСН повідомили, що в однієї з жінок були різані рани руки, в іншої - гостра реакція на стрес, але від госпіталізації обидві відмовилися.

Нападників нині шукає поліція.

У Львові невідомі навали на центр медичної косметології

Нагадаємо, нещодавно у Львові затримали злочинну групу за грабежі та наркобізнес в ЄС.

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