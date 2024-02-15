Повалій зізналася в любові до Путіна і отримала сюрприз від Малюка

Зрадниця Таїсія Повалій, яка продовжує проживати в РФ та підтримувати режим Путіна, нещодавно дала інтерв'ю пропагандистському виданню, яке привернуло увагу СБУ.

Співачка та колишня народна депутатка від Партії регіонів Таїсія Повалій виправдала війну Росії проти України та підтримала кривавий режим Путіна. СБУ не оминула увагою гучну заяву зрадниці і підготувала сюрприз відомій колаборантці.

Про деталі гучної справи, "прозріння" співачки та її любов до Путіна, йдеться в в ексклюзивному огляді Вікторії Панченко на YouTube-каналі TSN.UA.

Закликала захопити Україну

Зрадниця Таїсія Повалій, яка продовжує проживати в РФ та підтримувати режим Путіна, нещодавно дала інтерв'ю пропагандистському виданню, в якому зробила гучну заяву, закликавши захопити всю територію України.

На такі висловлювання вже відреагувала Служба безпеки України. Зокрема СБУ зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку від Партії регіонів Таїсію Повалій і заочно повідомила про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність; публічні заклики до агресивної війни; виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

"Я з Росією"

Ще до повномасштабного вторгнення РФ Повалій виїхала до країни-агресорки, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль.

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Згодом співачка, яка народилася в Україні, неодноразово виступала з низкою цинічних пропагандистських заяв про рідну країну та співвітчизників. Хоча на самому початку повномасштабної війни витримала паузу і мовчала цілих 54 дні.

Замість того, щоб підтримати Україну, вона співала в Кремлі з тими, хто "топить" за так звану "спецоперацію" Путіна – Стасом Михайловим, Миколою Басковим, Олександром Розенбаумом, Любов'ю Успенською та іншими. Ну а потім, як то кажуть, “Остапа понесло”. Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка Повалій заявила, що вона на боці Росії, оскільки "звикла бути там, де правда".

Цинічні заяви Повалій

Повалій запевняє, що це не вона під впливом пропаганди, а “зазомбовані” саме українці.

"Усі ці вісім років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала настання часу справедливості – нарешті він настав. Дуже хочу, щоби люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не ґвалтували. І зараз саме за це і йде боротьба”, - говорила зрадниця.

Ба більше, Повалій висловилася про Путіна, зізнавшись у любові до диктатора та Росії. На думку співачки, він “рятує світ від нацизму”, виконуючи свою “історичну місію”.

“Володимир Путін для мене – це та людина, яка може зберегти сильну Росію та позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, як на мене”, - варнякала вона.

Під новинами про чергові порції пропагандистської маячні від Повалій у соціальних мережах збираються сотні коментарів. Українці засуджують колись народну улюбленицю за її зраду, продажність, жадібність та цинізм.

Також на думку Повалій, Росія, яка вбиває мирних людей, руйнує цивільну та критичну інфраструктуру і намагається окупувати ще більше територій незалежної держави, насправді "рятує" Україну.

“У тому, що сьогодні робить Росія, я бачу порятунок і свого, і України. Відчуваю, що Росія мене захищає. Всі ці вісім років не розуміла, як житиму далі, яке моє майбутнє. Тепер бачу", - зізналася вона.

Режисер і продюсер Олег Боднарчук вважає, що Повалій настільки залежна від російської влади, що від неї не можна було сподіватися чогось іншого.

“Небезпека Повалій у тому, що вона намагається від імені України виправдати всі звірства Росії на цій війні. За це має бути кримінальна відповідальність”, - вважає він.

Співала у Луганську

У вересні 2023 року Таїсія Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України. Реакція українського шоу-бізнесу говорить сама за себе.

“Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує цю владу - значить, вона за вбивства українців. Ну, яка вона громадянка України? Ну так приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляють", - прокоментувала співачка Ірина Федишин.

“Я в розгубленості: не можу зрозуміти, яка й** ганьба ганебніша. Виступ Таїсії Повалій з українською піснею сьогодні на телеканалі росія чи упокорені святкування Дня перемоги росіян?” - написала телеведуча Маша Єфросиніна

“Нехай живе у своїй рідній Росії і ніколи не ступає на українську землю. Слідом за російським кораблем дорога”, - вважає співак Павло Зібров.

Яблуко від яблуні…

До речі, син співачки Денис на початку повномасштабного вторгнення Росії відхрещувався від слів матері-путіністки. Але згодом заспівав з нею дуетом на першому пропагандистському каналі Росії.

Таїсія Повалій ховається на території Росії і не їздить до України, тож поки що зловити її проблематично, але всьому свій час. Після перемоги України буде багато сюрпризів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЗАХОПІТЬ ВСЮ УКРАЇНУ!" Повалій зізналась в коханні Путіну! Малюк підготував їй сюрприз!"

Нагадаємо, 6 грудня минулого року в РФ знайшли мертвим зрадника України, скандального втікача, екснардепа Іллю Киву.

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