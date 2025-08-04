Повалив та бив ветерана у калюжі в Харкові: нові подробиці гучної історії

У Харкові стріляли у ветерана з ампутованою ногою

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Стали відомі нові подробиці стрілянини по харківському 22-річному ветерану ЗСУ, який пересувався за допомогою протезу. Одну з ніг він втратив під час боїв з російськими загарбниками.



Днями відео, де зафільмовано стрілянину та побиття ветерана у Харкові, широко розлетілось соцмережами. На ролику можна побачити, як кремезний чоловік стріляє з травматичного пістолета у ветерана, який стояв на протезі. Він впав у калюжу, після чого нападник почав бити безпорадного чоловіка ногами і руками по голові. Протез в той момент зіскочив і ветеран почав захищатись руками. Згодом чоловік був госпіталізований.



Цю бійку прокоментували сотні українців, засуджуючи нападника. Більшість дописувачів почали вимагати від правоохоронців максимально контролювати перебіг розслідування цього нападу.

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Дата публікації 17:00, 04.08.25 Кількість переглядів 14 У Харкові побили ветерана на протезі (видео 18+)

Водночас джерела ТСН.ua у правоохоронних органах кажуть, що є підстави вважати, що хронологія цього конфлікту була попередньо такою: «Ветеран ЗСУ перебував у компанії інших чотирьох чоловіків, яка, за попередньою інформацією, відпочивала та вживала алкоголь. Між цією компанією та іншим чоловіком виник конфлікт. Все це побачив ще один чоловік, який вирішив втрутитись. Згодом він дістав пістолет, здійснив постріл та почав бити ветерана. Сказати однозначно про те, хто саме спровокував конфлікт — на це питання відповідь дасть слідство», — повідомили нам поліцейські.



Своєю чергою, речниця поліції Харківської області Альона Соболевська в коментарі для ТСН.ua повідомила наступне: «Причина конфлікту була банальною, спочатку виникла словесна перепалка».

Затриманий за побиття ветерана 43-річний місцевий мешканець. Фото: ГУНП в Харківській області

За даними поліції, 43-річному нападнику вже оголошено про підозру. Про нього відомо, що він раніше не судимий, є мешканцем Харкова. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.



Раніше повідомлялось про те, що військовий розповів про побачене під час боїв.

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