Повені на Шрі-Ланці: кількість жертв зросла до понад 40

Метеорологи попереджають про небезпеку нових повеней і прогнозують, що опади поширяться на всю країну.
Щонайменше 41 людина загинула на Шрі-ЛанцІ через повені та зсуви ґрунту.
Про це йдеться 11 листопада у сюжеті ТСН.16:45.
Найбільше від негоди потерпає центральна частина країни. Рятувальники евакуювали понад 5 тисяч людей. Були затоплені десятки населених пунктів. Деякі райони відрізані від світу: дістатися туди можна лише на надувних човнах, адже дороги перетворилися на потоки води.
Повідомляють, що двоє людей загинули від удару блискавки. Зливи на Шрі-Ланці не припиняються останні кілька днів. Метеорологи попереджають про небезпеку нових повеней і прогнозують, що опади поширяться на всю країну.
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