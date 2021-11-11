Повені на Шрі-Ланці: кількість жертв зросла до понад 40

Повені на Шрі-Ланці: кількість жертв зросла до понад 40

Метеорологи попереджають про небезпеку нових повеней і прогнозують, що опади поширяться на всю країну.

Щонайменше 41 людина загинула на Шрі-ЛанцІ через повені та зсуви ґрунту.

Про це йдеться 11 листопада у сюжеті ТСН.16:45.

Найбільше від негоди потерпає центральна частина країни. Рятувальники евакуювали понад 5 тисяч людей. Були затоплені десятки населених пунктів. Деякі райони відрізані від світу: дістатися туди можна лише на надувних човнах, адже дороги перетворилися на потоки води.

Повідомляють, що двоє людей загинули від удару блискавки. Зливи на Шрі-Ланці не припиняються останні кілька днів. Метеорологи попереджають про небезпеку нових повеней і прогнозують, що опади поширяться на всю країну.

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