Повернення чоловіків з Німеччини: у ФРН підрахували кількість українців

Українські біженці в Німеччини

Реклама

Через війну до Німеччини офіційно в’їхало понад 1,3 млн українців, згідно з даними станом на березень 2026 року. Серед них значну частку становлять чоловіки призовного віку, питання повернення яких стає дедалі актуальнішим.

Про це повідомили у Міграційній службі Німеччини у відповідь на запит ТСН.ua.

Стало відомо, скільки саме українських чоловіків віком від 18 до 63 років скористалися тимчасовим захистом у ФРН.

Реклама

«Станом на 9 березня 2026 року, згідно з Центральним реєстром іноземців (AZR), 1 340 352 було зафіксовано кількість осіб, які в’їхали до Німеччини у зв’язку з війною в Україні. З них 349 520 були чоловіками віком від 18 до 63 років», — поінформувала речниця федерального відомства Верена Баєр.

Повернення українських чоловіків з Німеччини — останні новини

Напередодні канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримує зусилля Києва щодо збереження людського ресурсу та готує механізми для повернення українських біженців додому. Мерц наголосив на важливості обмеження виїзду чоловіків призовного віку для оборони та відбудови України. Німецька та українська сторони вже досягли прогресу в обговоренні репатріації громадян, що перебувають під тимчасовим захистом.

Свою чергою і президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон. Він зазначив, що українські та німецькі служби мають спільно працювати над цим питанням задля забезпечення справедливості та ротації військових на фронті.

Народний депутат України Богдан Кицак сумнівається в ефективності примусового повернення чоловіків з-за кордону, оскільки це може спровокувати їхню масову міграцію між країнами ЄС. Він зазначає, що люди, які витратили значні кошти на виїзд, навряд чи повернуться добровільно, а фінансові стимули для них можуть обурити чинних військових.