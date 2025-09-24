ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
Повернення до України в обмін на житло: демограф пояснив, чи погодиться на це молодь

Демограф пояснив, хто може повернутись до України в обмін на житло.

Демограф Олександр Гладун пояснив, чи повернеться до України молодь, якщо їм запропонують власне житло.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Демограф зазначив, що він сумнівається, що після рішення влади виділяти житло тим, хто повернеться з-за кордону, до України масово приїдуть молоді люди.

«Так, за певних умов від такої ініціативи можливий позитивний вплив щодо чисельності населення України. А от щодо інших процесів — народжуваності, залученості на ринок праці, — то тут усе буде залежати винятковно від статево-вікової структури тих, хто повертатиметься до України. Я не думаю, що молодь буде активно повертатися додому, тим більше, якщо вони саме через війну виїхали і не мають бажання служити в армії. Тоді вони навряд чи повертатимуться», — зауважує Олександр Гладун.

Більше читайте за посиланням: Повернення українців з Польщі за житло: демограф розповів, чи "клюнуть" люди на таку приманку і чим це загрожує

