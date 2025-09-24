Повернення українців з Польщі за житло: демограф розповів, чи "клюнуть" люди на таку приманку і чим це загрожує

Експерт сумнівається, що молодь буде активно повертатися додому з Польщі

Українська влада обіцяє надавати житло та соціальну допомогу громадянам, які виявлять бажання повернутися з Польщі. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, йдеться про створення системи соціальної допомоги, яка включатиме тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну підтримку, а також організаційну і логістичну допомогу в процесі повернення.

Заява вже викликала обурення серед українців, які увесь час війни живуть та працюють в Україні, особливо серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Наскільки такі наміри вплинуть на демографію і яких наслідків від цього можна очікувати, ТСН.ua розпитав Олександра Гладуна, заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

Експерт зазначає, що у питанні повернення українців з-за кордону мають бути закладені зовсім інші підходи.

«Не розумію, навіщо ділити людей на дві категорії»

«Допомогу від держави повинні отримувати всі, хто її потребує. І тут неважливо — людина проживає за кордоном і має намір повертатися, чи вона проживає в Україні. Адже у нас є величезна кількість ВПО. І як тільки почнуть допомагати тим, хто повертається з-за кордону — це стане певною дискримінацією тих, хто знаходиться в Україні і увесь час потребує житла, гуманітарної, медичної та соціальної підтримки. Я не розумію навіщо ділити людей на дві категорії», — зазначає Олександр Гладун.

Він додає, що ті українці, хто знаходяться тут, четвертий рік працюють, роблять внесок у економіку, а інші люди просто прожили понад три роки за кордоном.

«Так, вони поїхали, бо рятували своїх дітей, рятувались самі. Тут питань немає. Вони це робили відповідно до українського законодавства, але чому вони повинні зараз користуватися особливими привілеями, я відверто кажучи не розумію», — каже науковець.

Житло мають надавати всім

Він підкреслює, що тимчасове житло повинно надаватися всім громадянам, хто його потребує. В тому числі тим людям, які всі чотири роки війни були в Україні.

«Гуманітарну, медичну та соціальну підтримку, теж всім треба надавати, а не лише тим, хто повертається з-за кордону. Так, можливо, якась організаційна логістична підтримка для переселенців, певною мірою має бути, але у той же час, вона не може бути надто великою. Тому, як на мене, це дуже дивна заява, яка не те що розколює суспільство, але неодмінно створить негативне ставлення до тих, хто зараз проживає за кордоном», — запевняє Олександр Гладун.

«Поїдуть до Польщі, щоб отримати житло в Україні»

Експерт підкреслює, що подібні заяви можуть дійти до абсурдних ситуацій.

«Уявімо, якщо людина проживає в Україні і у неї є проблеми з житлом, наприклад, люди зі статусом ВПО. Що їм робити? Вони можуть виїхати на декілька місяців до Польщі, а потім повернутися і казати: „Давайте мені житло, відповідно до цієї заяви!“. Це просто не серйозно. Але люди можуть так робити. Всі, хто потребують житло, шукатимуть такої можливості», — зауважує Олександр Гладун.

Чи повертатиметься до України молодь?

Олександр Гладун погоджується, що такі дії влади, в принципі, можуть мати позитивний вплив на демографію, але за умови, якщо люди й справді будуть повертатися додому.

«Так, за певних умов, від такої ініціативи можливий позитивний вплив щодо чисельності населення України. А от щодо інших процесів — народжуваності, залученості на ринок праці, то тут все буде залежати виключно від статево-вікової структури тих, хто буде повертатися до України. Я не думаю, що молодь буде активно повертатися додому, тим більше, якщо вони саме через війну виїхали і не мають бажання служити в армії. Тоді вони навряд чи будуть повертатися», — зауважує Олександр Гладун.

Поїдуть з Польщі, але не додому

Стосовно людей старшого віку, то за даними Євростату в країнах ЄС, українців у віці 65 і старше всього 6%. Тобто більшість пенсіонерів, швидше за все, залишилися в Україні.

«Тож, якщо українці і повернуться, то це будуть діти і люди працездатного віку. Це позитивно вплине на демографічну ситуацію і на ситуацію на ринку праці, але я не думаю, що ця ініціатива дуже заохотить людей повертатися до закінчення війни», — запевняє демограф.

Науковець додає, що українці можуть прийняти рішення щодо виїзду, якщо ситуація у Польщі з виплатами загостриться, але не додому.

«Наші громадяни можуть поїхати, але не до України, а до інших західних країн — шукати кращого життя. Таке цілком можливо», — зауважує Олександр Гладун.

Чому почали з українців у Польщі?

У заяві пані Верещук йдеться про наших переселенців у Польщі, але ж ще більше українців знайшли прихисток у Німеччині, трохи менше у Чехії. Фахівець пояснив, з чим може бути пов’язана увага виключно до Польщі.

«У Польщі певним чином погіршилося ставлення до українців. Гадаю, що тут є певне політичне забарвлення. У Польщі піднімаються розмови про те, що українці отримують більше грошей, ніж поляки. Що наші люди створюють певну додаткову напруженість на місцевому ринку праці. А соціальні виплати для українок більші, ніж отримують польки. Все це постійно розкручується і нагнітається. Я б не назвав ці настрої антиукраїнськими, але тим не менш, такі розмови у польському суспільстві є. Все це якоюсь мірою накладається на тренди, які зараз є у Західній Європі, а саме — погіршення ставлення до мігрантів будь-яких країн. Наскільки ці процеси масово і глибоко пішли, я не знаю, але вони є», — підсумовує Олександр Гладун.

