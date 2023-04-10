Повернення 30 дітей із російського полону далося нелегко, одна із жінок померла: з рідних просто знущались

Єврокомісія запустить проєкт із повернення викрадених росією українських дітей. Для запуску програми організують конференцію з Польщею. Цими вихідними вдалося повернути до України 31 дитину, незаконно вивезену Росією з окупованих територій від початку повномасштабного вторгнення, йдеться в ТСН.

Викрадення українських дітей Росія часто маскує під відпочинок, розповідає Ірина з Херсона. “У місті була об'ява, що управління освіти організовує для дітей безкоштовну поїздку на море на 24 дні. Ми це обговорили, і вирішили їх відпустити, бо дівчата давно не бачили моря, а ситуація в Херсоні була такою складною..”, - каже жінка.

От тільки повертати їх країна-агресорка так і не збиралася. Двоє доньок Ірини почули від адміністрації табору, що додому їх не відпустять. “Ми всі розплакались, а потім нам сказали йти до своїх кімнат. Потім нам сказали, що нас переведуть до іншого табора”, - пригадує 12-річна Настя.

15-річний Юрій розповідає, у таборі дітей примушували вставати, коли грає гімн країни-агресорки. Тим, хто відмовлявся, доводилося писати пояснювальні записки. “Пояснювальна на директора табора, чому ти не вставав на гімн Росії, не співав його. Я писав, що я не хочу вставати на цей гімн, не хочу співати його”, - каже юнак.

У гуманітарній організації Save Ukraine, яка допомагала вивезти їх, кажуть, всі діти, з якими розмовляли, розповідають - ніхто у Росії навіть не намагався знайти їхніх батьків. “Були діти, які змінювали місцезнаходження 5 разів за 5 місяців. Їх перекидали з одного табора до іншого, деякі діти кажуть, що жили зі щурами і тарганами”, - переказує засновник організації Микола Кулеба.

Цими вихідними під час рятувальної місії вдалося повернути додому 31 дитину. Аби возз'єднатися з ними, батьки та родичі вирушили до країни-агресорки. Планувалося визволити 33 українця, однак, бабуся, яка приїхала за двома з них, померла під час багатогодинного допиту російських спецслужб - ті вимагають від рідних довести, що вони мають права на свою дитину. “Ми всі там провели 14 годин, нас, як худобу відокремили від усіх і ми сиділи 14 годин, без води, без нічого”, - розповідає Алла Яцентюк.

“Одна з дівчат прибігла, сказала, що бабусі зле. Ми всі побігли туди, я спитала: "Тобі погано?" Вона сказала "так". Вона знепритомніла. Ми одразу викликали швидку допомогу”, - розповідає одна із мам.

Нині Save Ukraine працює над поверненням цих дітей і тіла померлої жінки до України. За даними Києва, від початку повномасштабного вторгнення росіяни вивезли до своєї країни майже 19 з половиною тисяч українських дітей. У зв'язку з незаконною їхньою депортацією Міжнародний кримінальний суд видав у березні ордери на арешт Путіна і дитячої омбудсменки Росії.

Поверненням викрадених Росією дітей нині планує опікуватися й Єврокомісія. Для запуску програми організують конференцію з Польщею. Водночас, у країні-агресорці продовжують порушувати міжнародне право - у березні Путін підписав закон, який спрощує відмову від українського громадянства. Щодо неповнолітніх таке прохання замість батьків може подати так званий опікун чи представник російської ж організації, до якої незаконно вивезли дитину. Хоч насправді відмова від громадянства, проведена у порушення процедури, не буде дійсною для України, на долі тисяч депортованих вона може вплинути суттєво, визволяти українських дітей, незаконно вивезених Росією, може стати складніше вже від середини червня.

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